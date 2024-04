Le centrali cooperative Confcooperative Sicilia, Legacoop Sicilia,Unicoop e Unci regionali esprimono soddisfazione per le scelte adottate con l’avvio del processo di ricostituzione della Camera di Commercio del SUD-EST così come illustrate dal Commissario dott. Antonio Belcuore e dai vertici organizzativi dell’ente.

“Prendiamo infatti atto con piacere -il commento dei presidenti Gaetano Mancini, Filippo Parrino, Felice Coppolino, Andrea Amico – sia dei principi di maggiore rigore per scongiurare il rischio di false dichiarazioni, con l’allargamento del campione sul quale effettuare i controlli, sia delle modifiche statutarie volte a garantire la giusta rappresentanza di ciascuno dei tre territori, sia, in maniera particolare, della giusta rappresentanza finalmente assegnata al terzo settore con il riconoscimento della sua dimensione economica e sociale per il territorio di Catania, Ragusa e Siracusa”.

Confcooperative Sicilia, Legacoop Sicilia, Unicoop e Unci auspicano adesso che la procedura di rinnovo veda la massima collaborazione tra le associazioni di rappresentanza delle imprese nell’ambito di una visione condivisa di sviluppo del nostro territorio nel quale la Camera di Commercio possa giocare il ruolo che la legge le attribuisce.

Luogo: Catania

