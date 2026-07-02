Riparte dalla Campania il campionato nazionale di calcio dei medici, che per la 24ª edizione farà tappa a Capaccio Paestum. In campo anche due squadre palermitane, le Asd Trinacria e Palermo Medica patrocinate dall’Ordine dei medici, entrambe inserite nel girone A con Cosenza e Flegrea.

La manifestazione, guidata dal presidente dell’Asd Nazionale Medici Calcio Giovanni Borrelli, conferma anche quest’anno il legame tra sport, appartenenza professionale, solidarietà e aggiornamento scientifico.





Dieci le squadre che dal 6 al 9 luglio scenderanno in campo per contendersi il trofeo conquistato nel 2025 da Taranto. Il campionato si avvale della collaborazione dell’Associazione italiana cultura sport (Aics), che garantirà arbitri e giudice sportivo, del delegato della Federazione italiana giuoco calcio (Figc) Antonio Inverso, delle amministrazioni comunali di Capaccio Paestum e Agropoli, che hanno messo a disposizione gli impianti, e del Gruppo sportivo Herajon.

Dopo la fase eliminatoria disputata nei mesi scorsi dalle squadre affiliate all’Asd Nazionale Medici Calcio, la fase finale si articolerà in due percorsi: poule scudetto e poule amatori. Per l’assegnazione del Tricolore saranno in gara otto formazioni, divise in due gironi. Nel gruppo A Cosenza, Flegrea, Trinacria e Palermo medica; nel gruppo B Napoli, Avellino, Melito Porto Salvo e Taranto.



Le sfide prenderanno il via lunedì 6 luglio e si giocheranno tra il “Centro sportivo città di mare-Polito”, in località Mattine di Agropoli, e il “Mario Vecchio” di Capaccio scalo. Mercoledì pomeriggio sono in programma, in contemporanea, le due semifinali riservate alle prime due classificate di ogni girone. La finale si disputerà giovedì mattina, alle 9,30, ad Agropoli. Per la poule amatori, invece, gara unica tra Bari e Salerno, mercoledì alle 18,30, a Capaccio scalo.

Nell’albo d’oro delle 23 edizioni precedenti, Cosenza guida con cinque successi. Seguono Melito Porto Salvo e Napoli con quattro titoli, Reggio Calabria con tre, Milano-Brianza con due. Una vittoria ciascuno per Firenze, Flegrea, Palermo, Taranto e Trinacria.

Come da tradizione, il campionato affianca allo sport anche l’aggiornamento professionale. Il 6, 7 e 8 luglio, la sala congressi dell’hotel Ariston di Capaccio Paestum ospiterà un convegno medico dedicato agli integratori alimentari nella pratica clinica, con sessioni sull’utilizzo in otorinolaringoiatria (Orl), medicina interna e apparato osteoarticolare.



“Lavoriamo a questo evento da febbraio per garantire alle squadre e alle famiglie un soggiorno sereno in una terra ricca di storia e turismo come il Cilento. Il nostro circuito torna qui dopo quattro anni con l’auspicio di vedere amicizia e rispetto. Ma la solidarietà resta il nostro centro – ha detto il presidente Borrelli –. A fine ottobre, infatti, saremo al ‘Granillo’ di Reggio Calabria per l’evento benefico ‘Cuori in campo, insieme per Mario’ contro la Nazionale calcio Attori”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.