Il campo sportivo Ivan Tuccitto di Cassibile, recentemente oggetto di ampi e radicali lavori di

ristrutturazione e ammodernamento, è ora pronto a diventare un fulcro di svago e socialità per la

comunità locale. Tuttavia, attualmente il campo rimane interdetto ai pubblici spettacoli, impedendo

al pubblico di assistere alle partite di calcio. Questo stato di cose rappresenta un grave ostacolo

per i cittadini, specialmente i giovani, privandoli dell'opportunità di godere di momenti di svago e di

supportare la squadra di calcio locale del Cassibile.

È importante notare che il campo sportivo di Cassibile è di fondamentale importanza per la nostra

comunità, poiché ospita la squadra di calcio del Cassibile, che milita nel campionato di seconda

categoria. La presenza del pubblico alle partite non solo sarebbe di notevole supporto per i

giocatori, ma contribuirebbe anche a sostenere la società sportiva locale, che deve far fronte a

spese significative per mantenere l'impianto in funzione.

A tal fine, la comunità locale ritiene necessario ed opportuno che il campo sportivo Ivan Tuccitto

venga omologato ai pubblici spettacoli, consentendo al pubblico di assistere alle partite di calcio e

contribuendo così al benessere sociale e all'educazione dei giovani del territorio.

Con la presente interrogazione, chiediamo all'amministrazione di Cassibile se intende intervenire

urgentemente per eliminare questo problema che arreca danno e nocumento a un territorio già

fortemente penalizzato. Riteniamo che l'omologazione del campo sportivo sia un passo importante

per promuovere il benessere della comunità e offrire opportunità di svago e socialità ai cittadini, in

particolare ai giovani.

Siamo fiduciosi che l'amministrazione locale riconoscerà l'importanza di questa richiesta e

prenderà in considerazione le necessità della comunità nel prendere provvedimenti per consentire

l'accesso al pubblico al campo sportivo Ivan Tuccitto di Cassibile.

Consigliere Comunale

Paolo Romano

