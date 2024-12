“Campus in Salute” è il titolo del nuovo progetto dell’ERSU di Palermo per creare “valore pubblico” in termini di benessere fisico e psicofisico degli studenti e delle studentesse frequentanti le istituzioni universitarie, le accademie delle belle arti e i conservatori di musica della Sicilia occidentale.Il progetto offre supporto, prevenzione e servizi di qualità e mira a migliorare la vita accademica attraverso la realizzazione di uno spazio accogliente e inclusivo. L’iniziativa è stata affidata a Forma Mentis, ONLUS che opera nel settore della formazione, assistenza, istruzione, sviluppo e promozione, per garantire un approccio integrato e professionale al servizio degli studenti.

L’inaugurazione del servizio si terrà il giorno mercoledì 18 dicembre, alle ore 10:00, presso la Residenza Universitaria San Saverio in via G. Di Cristina, 7, a Palermo. E’ possibile registrarsi all’evento “in presenza” o compilando il seguente form https://forms.gle/5VCTBP76cupQfEA97



Già nel corso della giornata saranno offerti screening e orientamento sanitario gratuiti, per favorire la prevenzione e la sensibilizzazione sull’importanza della salute.

