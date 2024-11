Al via la stagione della pallacanestro di Endas Sicilia. Sono 22 le squadre di Palermo e della provincia che si sfidano in diverse palestre della città e non solo nella corsa al III Trofeo di basket Endas Sicilia. Spettacolo, divertimento, lealtà e partecipazione sono gli elementi che contraddistinguono i match che vedono affrontarsi le società affiliate all’ente di promozione sportiva guidato dal presidente regionale Germano Bondì.

Si tratta di Arena Basket, Basket Belmonte, Basket Montelepre, Crazy Basket, Cus Palermo, Fiamma Termini, Flower Basket, Fortitudo Basket, Basket Gippo, Libertas Termini, Mad Sport, Mannara Dog, Master, Murialdo, Olimpia Carini, Orizzonte Basket, Pallacanestro Bagheria ’92, Panormus, Partinico Basket, Polisportiva Polis Cinisi, Stella Basket e Villaurea. Il torneo è suddiviso in cinque categorie per età: nati 2006 e precedenti, 2007 e seguenti, 2009-10, 2011-12, 2013-14.

Il Trofeo di basket Endas Sicilia, coordinato da Carmelo Di Caro, responsabile regionale basket per Endas, è diventato un appuntamento imperdibile nel panorama sportivo siciliano grazie all’energia e all’entusiasmo degli atleti e delle famiglie che riempiono le palestre, creando un’atmosfera di festa. Alla base del torneo non solo la competizione, ma anche i valori fondamentali dello sport: il rispetto, il fair play e la solidarietà. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti sulla pagina Facebook di Endas Sicilia dove saranno pubblicate le classifiche provvisorie.

“Il nostro trofeo è un riconoscimento all’impegno e alla dedizione di tutti coloro che partecipano. Dall’allenatore ai giocatori, fino ai tifosi che riempiono le tribune con il loro sostegno e la loro passione, ognuno di noi gioca un ruolo fondamentale in questo viaggio. Auguro a tutti i partecipanti una stagione emozionante, piena di sfide e di momenti indimenticabili. Che vinca il migliore, ma che soprattutto trionfi lo spirito sportivo”, dichiara Dario Galioto presidente provinciale per Palermo di Endas.





