Arriva l’archiviazione del procedimento per diffamazione a carico del Consigliere comunale di Palermo Fabrizio Ferrandelli, Ilenia Rimi consulente al benessere animale, Giusy Caldo volontaria animalista e consulente benessere animale.

A seguito delle ispezioni effettuate nel 2020 presso i canili Pet’s Boarding House e il Dog’s Town in provincia di Caserta per i cani deportati dal canile municipale di Palermo, dopo una lotta mediatica ed innumerevoli denunce a causa delle condizioni di detenzione degli animali di proprietà del comune di Palermo.

Gli animalisti ed il Consigliere Fabrizio Ferrandelli lottando contro ad un bando discutibile già dal 2019 ed attaccando a gamba tesa la precedente amministrazione tra esposti all’Anac, denunce in procura della Repubblica, sit in di protesta ed ispezioni in Campania.

Ferrandelli, Rimi e Caldo soddisfatti dell’archiviazione e ancora più convinti della battaglia per i diritti dei cani di Palermo rilanciano ed annunciano querela per calunnia con relativo risarcimento danni al gestore del rifugio del Casertano.

Per la seconda volta il Consigliere ed gli Animalisti escono “puliti” con sentenza di archiviazione poiché il fatto non sussiste, e a supporto della difesa le foto ed i video fatto durante il blitz campani sono risultati inoppugnabili prove per testimoniare le condizioni degli animali da loro denunciate. “Ringrazio l’avvocato Andrea dell’Aira – dice Ferrandelli – per la sensibilità che da sempre lo accompagna per gli animali e per averci portato a questo successo”.

