“Siamo fortemente preoccupati dalla notizia che ci sono cinquantanove cantieri a rischio di realizzazione che il ministro Salvini ha affidato ai due commissari. Auspichiamo che l’ affidamento sia risolutivo perché il blocco peserebbe come un macigno non solo sul futuro produttivo di questa regione ma soprattutto sul destino di centinaia di lavoratori”. Lo ha detto il segretario regionale della Filca Cisl Sicilia Paolo D’Anca, che aggiunge:” E’ inaccettabile che per realizzare un’opera infrastrutturale bisogna affrontare ogni volta una “via crucis” con ritardi delle imprese appaltanti, lavori a singhiozzo e con il rischio sempre presente che si registri l’ennesima incompiuta. Ed è assurdo che ogni volta quella che dovrebbe essere un’opera ordinaria in Sicilia diventa quasi sempre straordinaria per le modalità e per le difficoltà che incontra nel proprio percorso di realizzazione, di solito sempre tortuoso. Chiediamo urgentemente che il Giverno regionale e il ministro intervengano per garantire un monitoraggio delle opere infrastrutturali in corso di realizzazione e per verificare lo stato dei lavori e per chiedere immediatamente, laddove si registrino ritardi e blocchi, un’accelerazione dei cantieri anche in vista della prossima scadenza del Pnrr, perché altrimenti si arresta un processo di rilancio e di competitività’

di un’intera Regione”.

