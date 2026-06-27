“Da più di un anno chiediamo un confronto sulla sicurezza al sindaco Lagalla. Le ‘toppe’ dell’amministrazione comunale non sono state sufficienti ad arginare il problema”. Carmelo Miceli, coordinatore regionale siciliano di Progetto Civico Italia e consigliere comunale a Palermo, interviene dopo gli scontri fra bande di via Maqueda che riportano, ancora una volta, al centro del dibattito il tema della sicurezza in città.

“È necessario – dice Miceli – mettere immediatamente mano a un’ordinanza che dia delle priorità. Se il sindaco non vuole incontrarci prenda almeno atto delle nostre proposte”.

Ecco il piano in 5 punti di Progetto Civico Italia per la sicurezza a Palermo:

1. Guerra agli abusivi degli alcolici che con le loro bancarelle hanno invaso ogni luogo della Città, dal Molo trapezoidale a via Maqueda, dall’una di notte divieto assoluto di vendita di alcolici al di fuori delle pertinenze dei pubblici esercizi e dalle due di notte divieto assoluto di vendita di alcolici;

2. Da mezzanotte, divieto assoluto di vendita di alcolici per tutti i locali che non hanno tavolini interni o pertinenze esterne per la ricezione del pubblico (dal minimarket al grande ipermermercato aperto H24);

3. Dall’una di notte divieto assoluto di consumazione di alcolici fuori dalle aree interne/esterne dei locali attrezzati per la ricezione di pubblico;

4. Dalle 2:00 di notte divieto assoluto di vendita di alcolici;

5. Presidio costante e obbligatorio della polizia municipale nei luoghi della movida (con straordinari per gli/le agenti in servizio).

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