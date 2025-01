RAGUSA – Una notte incantata, tra luci, emozioni e arte di strada, ha salutato il 2025 nella cornice suggestiva di Ragusa Ibla grazie al “Capodanno Buskers Fest”, organizzato dall’associazione Edrisi. Si è trattato di un evento senza precedenti per Ibla: un Capodanno mai celebrato prima in questo modo e che, al suo debutto, si è rivelato un esperimento ampiamente riuscito. La straordinaria festa di piazza ha trasformato i Giardini Iblei in un teatro a cielo aperto, regalando ai presenti un’esperienza indimenticabile con un mix irresistibile di creatività, spettacolo e musica. La serata è stata impreziosita dal talento degli artisti di strada, che hanno saputo incantare e stupire il pubblico. L’acrobata e clown Jenny Pavone, con il suo spettacolo “Waiting for the Miss”, ha lasciato tutti senza fiato grazie a numeri mozzafiato al trapezio, intrecciando forza, leggerezza e irresistibile comicità. La magia del fuoco è stata protagonista con la compagnia “Crème & Brûlé”, che ha dato vita a “Circo Cerini”, uno spettacolo ipnotico fatto di danze incandescenti, serpenti di fiamme e creature fantastiche. Un’esplosione di energia e poesia che ha illuminato la piazza. Non poteva mancare il tocco surreale e poetico di Peppino Marabita, storico volto di Ibla Buskers, che con il suo show “Malleabile” ha conquistato risate e applausi, regalando momenti di pura meraviglia già nel pomeriggio, aprendo di fatto la lunga festa. L’attesa per il conto alla rovescia è culminata con il consueto brindisi augurale, accompagnato dalle note dei “The Bluebeaters”, che hanno infiammato il pubblico con il loro inconfondibile mix di ska, pop, rock e reggae, trasformando ogni nota in un invito a ballare. La festa è proseguita fino a notte fonda con il dj set di Alejandra Arzola, che ha portato in consolle tutta l’energia della sua musica, spaziando tra Latin Jazz, Brazilian Groove e Afro-Funk. I suoi vinili hanno creato un’atmosfera unica, coinvolgendo tutti i presenti. La serata ha incluso anche un cenone conviviale con pietanze tipiche, che ha favorito l’aggregazione e il piacere della condivisione. A incorniciare la festa, i “Pixel Shapes” hanno regalato uno spettacolo di giochi di luce e proiezioni visive, aggiungendo un tocco di magia tecnologica alla vibrante atmosfera. Un altro elemento distintivo è stata l’assoluta serenità che ha caratterizzato l’evento. La festa si è svolta in un clima di civiltà e partecipazione collettiva, anche grazie all’eccellente presidio delle forze dell’ordine, che hanno assicurato il regolare svolgimento della serata. Organizzato con il sostegno della Regione Siciliana, del Comune di Ragusa e del Libero Consorzio Comunale, il “Capodanno Buskers Fest” è stato un successo indiscusso. Foto e video dell’evento sono disponibili sui canali social di Ibla Buskers, per rivivere l’incanto di una notte che resterà nella memoria di tutti.





