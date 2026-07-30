La premiazione è avvenuta, in occasione della serata “Costruiamo l’Europa – Gala della Mobilità Europea”, avvenuta ieri nel Parco Museo Jalari, dedicata alle realtà che ogni giorno credono nei giovani e nel futuro del territorio.

Capp in Azione Sociale, ha ricevuto il riconoscimento come segno di gratitudine per l’impegno e la collaborazione dimostrati nell’implementare i programmi di mobilità europea.

Il premio riconosce l’attività che CAPP in Azione Sociale porta avanti da anni attraverso il Progetto SAI di Castroreale, dedicato all’accoglienza di nuclei familiari e che rappresenta un punto di riferimento per la promozione dell’inclusione, dell’integrazione e della cooperazione internazionale.





In particolare, il progetto ha permesso il tirocinio formativo di Pedro Esteve, giovane studente spagnolo, vincitore di una borsa Erasmus+ e specializzato in Integrazione Sociale, con esperienza come insegnante di inglese per bambini. Grazie alla collaborazione tra il Comune di Castroreale, la cooperativa Capp in Azione Sociale di Messina (ente gestore del progetto), l’associazione EprojectConsult e l’associazione artistico-culturale A Rocca, Pedro ha potuto vivere un’esperienza formativa unica nel suo genere, immerso nella realtà di un centro di seconda accoglienza.

Al termine del suo percorso, lo studente ha anche realizzato un lavoro di osservazione, ricerca e analisi, diventando così testimone attivo all’estero del sistema italiano di accoglienza diffusa.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.