“Oggi alle ore 11.00 – dichiara Gioacchino Veneziano Segretario Generale UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia – unitamente Francesco Barresi Presidente UILPA Polizia Penitenziaria di Messina, e Giuseppe Carini del Consiglio Regionale, visiterò il carcere di Messina, con lo scopo di rappresentare con precisione tramite reportage fotografico la reale condizione in cui versa sia il carcere, e i luoghi dove operano i Poliziotti Penitenziari”

“gli eventi critici accaduti nell’anno 2025, – chiosa il sindacalista regionale di settore della UIL- descrivono una situazione difficile, considerando che al Gazzi di Messina si sono avute complessivamente 179 violazioni di legge da parte dei detenuti, tra cui violenza, minaccia, resistenza ingiuria e oltraggio a pubblico ufficiale; 5 proteste collettive tra cui anche al rifiuto di rientrare in cella; 9 casi di battitura delle inferriate; 18 colleghi feriti perché aggrediti dai detenuti ”





“sul fonte della di Polizia Penitenziaria – conclude il sindacalista Gioacchino Veneziano – i dati in nostro possesso registrano una carenza di 40 unità, in considerazione che la dotazione organica prevista è di 255 unità, rispetto alle 215 unità presenti; per quanto riguarda la popolazione detenuta, al 28 febbraio risultavano presenti 239 detenuti, di cui 45 donne e 26 stranieri rispetto ad una capienza regolamentare di 302 posti”

UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia

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