“Accogliamo positivamente la notizia del nuovo piano di investimenti straordinario per le carceri, nel 2024 10,5 milioni aggiuntivi, triplicato il budget previsto, vengono rafforzate le misure per il personale a cui va il nostro pensiero in particolare quello operante su Palermo fra le piazze più calde della galassia penitenziaria”.

Questo è il commento di Claudio Marchesini, Segretario Territoriale responsabile dell’UGL di Palermo a seguito della nuova riforma voluta dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio.



“Come anche di recente ricordato dal Presidente Mattarella, il carcere non può essere il luogo in cui si perde ogni speranza, non va trasformato in palestra criminale, ma il mondo penitenziario – spiega Marchesini – richiede anche la massima attenzione per il personale comunque in corso di potenziamento grazie alle nuove e continue immissioni in servizio di giovani ragazze e ragazzi, per cui richiediamo che venga garantita un’adeguata qualità del lavoro ed una formazione continua indispensabile per farne degli operatori penitenziari di qualità”.















