Dal 24 al 26 settembre, Palermo sarà il punto di riferimento per la cardiologia ospitando la nuova edizione del congresso “Hands on Heart 2026”. L’evento scientifico, che si terrà presso la prestigiosa cornice del Grand Hotel Piazza Borsa, con provider e segreteria organizzativa a cura di Biba group, rinnova una tradizione di formazione e confronto che negli anni si è affermata come un appuntamento di rilievo per l’intera comunità cardiologica nazionale.

Il congresso è coordinato dal responsabile scientifico Ignazio Maria Smecca, direttore dell’U.O.C. di UTIC con Cardiologia dell’ARNAS Civico di Palermo, e nasce dal lavoro dell’équipe medica dell’Unità operativa con il supporto della Direzione strategica e del Comitato scientifico. L’edizione di quest’anno conferma un format dinamico e interattivo, con l’obiettivo di favorire integrazione tra l’aggiornamento scientifico, la condivisione di esperienze sul campo e la formazione pratica.





Il programma si articolerà in tre giornate intense, affiancando alle tradizionali sessioni plenarie, guidate da specialisti di riconosciuto prestigio provenienti da tutta Italia, una serie di minicorsi pratici e laboratori di simulazione (percorsi hands-on). Questi spazi operativi offriranno un approfondimento concreto su procedure, tecniche e strumenti diagnostico-terapeutici di ultima generazione, con un occhio di riguardo alla formazione dei giovani cardiologi ed alla gestione multidisciplinare del paziente complesso.

Il percorso scientifico seguirà l’intero continuum assistenziale del paziente cardiopatico: dalla gestione del quadro stabile fino al trattamento del paziente critico in terapia intensiva, passando per le innovazioni più dirompenti della cardiologia interventistica, dall’emodinamica all’elettrofisiologia, ambiti che stanno ridefinendo la pratica clinica quotidiana.





Tra gli appuntamenti più attesi spicca la V Convention delle UTIC siciliane, in programma durante la seconda giornata dei lavori (venerdì 25 settembre). Questo appuntamento rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso virtuoso avviato nel 2012: un vero e proprio simbolo di continuità, collaborazione e crescita condivisa per la rete dell’emergenza cardiologica regionale.

“‘Hands on Heart 2026’ raccoglie l’eredità delle precedenti edizioni per proporsi come un luogo d’incontro e di reale innovazione. – anticipa Smecca – Un’occasione in cui competenze, esperienze consolidate e nuove generazioni di professionisti convergono con un unico grande obiettivo: promuovere una cardiologia sempre più moderna, integrata ed orientata all’eccellenza assistenziale. La realizzazione di questa edizione è stata resa possibile dal lavoro condiviso della nostra équipe, del Comitato scientifico, dei relatori e dei moderatori, ai quali va il mio sincero ringraziamento”.

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