Gia’ presente all’ospedale di Partinico , Policlinico e Civico. Obiettivo fare rete con le istituzioni per difendere e migliorare l’efficienza dei servizi ospedalieri e non. Le adesioni sono aperte a tutti i cittadini.

Gallina Giovanni comunica di aver ricevuto l’incarico dal Vicesegretario Regionale dott. Andrea Supporta di costituire l’Assemblea Territoriale e apertura dell’ufficio del movimento Cittadinanzattiva. Il movimento si occupa di: Salute,Politiche dei consumatori e servizi di pubblica utilità, Giustizia, Scuola, Cittadinanza europea. Il movimento gia’ presente con il proprio sportello nei vari ospedali e uffici territoriali tutela in primis il diritto dei cittadini e del paziente , l’obiettivo e’ creare rete con le istituzioni per difendere e migliorare l’efficienza dei servizi ospedalieri e non, rafforzare il potere di intervento dei cittadini nelle politiche pubbliche, intervenire a difesa del cittadino, prevenendo ingiustizie e sofferenze inutili; attuare i diritti riconosciuti dalle leggi e favorire il riconoscimento di nuovi diritti; fornire ai cittadini strumenti per attivarsi e dialogare a un livello più consapevole con le istituzioni.

Le adesioni sono aperte a tutti i cittadini , motivati a fare la differenza nella loro comunità. Per info e assistenza sede Piazza Monsignor Tommasio Mannino n 32 Carini 3663471705 Gallina Giovanni. Email: giovannigall86@outlook.com

