SAVE THE DATE: sabato 12 settembre – Carlentini (SR)

Riconoscimenti per realtà legate al territorio, tra filantropia, musica e impresa

Filantropia, musica e impresa saranno al centro della XXI edizione del Premio nazionale “Leone d’Argento”, in programma sabato 12 settembre 2026, alle ore 20.00, in piazza Diaz a Carlentini. A ricevere il riconoscimento saranno tre espressioni del territorio: l’associazione “Un sorriso per la Vita”, il musicista Carlo Cattano e l’imprenditore Andrea Puccio.

Tre storie diverse, accomunate da un forte legame con Carlentini e dalla capacità di tradurre il proprio percorso in un esempio concreto di partecipazione, professionalità e attenzione verso la comunità. “Un sorriso per la Vita”, realtà che nel tempo ha rappresentato un punto di riferimento per la promozione della solidarietà e della vicinanza alle persone, trasformando l’impegno sociale in un gesto concreto di cura e presenza. Carlo Cattano, musicista e compositore, espressione di un percorso artistico che unisce ricerca, sensibilità e capacità di dialogare con linguaggi sonori differenti. Andrea Puccio, imprenditore ed esempio di intraprendenza e capacità di costruire valore attraverso il lavoro, l’iniziativa e il radicamento nel tessuto locale.





Con questi tre premi, il Leone d’Argento riconosce il merito in chi, partendo dal proprio territorio, contribuisce ogni giorno a rafforzarne identità, coesione e prospettive.

«Il Leone d’Argento – dichiarano Amedeo Matteo Seguenzia, presidente della Pro Loco Carlentini ETS, e Maurizio Di Salvo, presidente dell’associazione culturale “La Meta” – vuole continuare a valorizzare storie che nascono dal territorio: premiare queste realtà significa riconoscere una Carlentini capace di esprimersi attraverso linguaggi diversi, dal volontariato alla musica, fino all’impresa».

La serata del 12 settembre sarà arricchita anche dalla presenza del tenore Piero Mazzocchetti e della sand artist Stefania Bruno, che riceverà il Premio alla Sicilianità “Francesco Favara Adorni” e sarà protagonista di due performance dal vivo. Oltre a lei ritireranno il premio anche Emma D’Aquino, Margareth Madè, Andrea Palmieri. Condurrà la serata Salvo La Rosa.





Nato a Carlentini nel 1986 e ispirato al Leone Rampante, simbolo della città, il Premio nazionale “Leone d’Argento” giunge quest’anno alla XXI edizione. A promuovere la manifestazione sono la Pro Loco Carlentini ETS e l’associazione culturale “La Meta”. Il Comitato d’Onore riunisce rappresentanti delle istituzioni, della cultura e dell’informazione. La Commissione Leone d’Argento è presieduta dall’onorevole Sergio Monaco.

La XXI edizione è patrocinata da:

Città di Carlentini, Ente Pro Loco Italiane, No alla violenza sulle donne – città di Carlentini, Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

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