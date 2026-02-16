Tipo segnalazione: Pericolo

CARNEVALE: Avola iniziamo bene

Atto vandalico all’ufficio turismo & spettacoli

Sono appena passati le 18:30, quando a quel di Avola, un forte ordigno, ha causato la rotture dei vetri delle finestre dell’ufficio comunale del turismo e spettacoli. Sul posto sono in primis intervenuti la polizia locale, a seguirsi la polizia di stato. Per accettare il tutto. Un atto Vandalico in una tradizionale festa cittadina tranquilla e serena, dopo il brutto tempo di ieri con raffiche di venti fino a stamattina.

Episodi che ovviamente lasciano un po’ l’amaro in bocca, solo un po’, perché non si può rovinare ogni qualvolta un clima di festa, soprattutto per i bambini, il carnevale e la sua festività fra musiche, carri e mille colori!. Momenti di allegria. Ovviamente su questo discorso non è vorremo farne più!. Ancora nel 2026. Ma per colpa di qualche ragazzo/i incivili, pochi inclini all’educazione che vedono, in questa festa, solo un motivo per fare casini e inquietare le persone che vivono con spensieratezza questo momento.

Non puo’ essere accettato tutto ciò, bisogna educare al rispetto, partendo dall’istruzione e capire che ci si può divertire, pure, senza fare questa atti, violenti e dannosi, pure per altri.Si spera sempre di individuare chi è stato, anche se, su queste cose siamo molti leggeri, giustificandone il tutto, per la giovene età dei vandali in questione. Seguiranno sicuramente aggiornamenti.

Luogo: Avola

