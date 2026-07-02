La schiera degli artisti della settima arte si arricchisce con la presenza straordinaria di Carolina Cavalli: regista, sceneggiatrice e scrittrice ormai affermata a livello internazionale, porta il suo cinema dirompente a Cammarata (AG) il 5,6,7 agosto 2026

Il Sicani Cinema Experience non si accontenta mai dei soliti linguaggi artistici, ma punta alla ricerca del nuovo, del prezioso sguardo autoriale libero e inedito.





Per questa nuova edizione del festival arriva in via Roma a Cammarata la talentuosissima Carolina Cavalli, che negli ultimi anni si è affermata nel panorama internazionale, ottenendo da sceneggiatrice una candidatura nel 2024 per il miglior film internazionale ai British Independent Film Awards per Fremont. Come regista ha esordito con Amanda (2024), un film completo e autoriale, carico di una forte ironia quasi caustica, ma accompagnata al contempo da una narrazione colorata e squisita. Lo scorso dicembre la regista replica questo successo con Il rapimento di Arabella (2025), un road movie presentato a Venezia 82, nella sezione Orizzonti, venendo accolto con entusiasmo da pubblico e critica. Una visione artistica distante dagli stilemi e dalle aspettative mainstream, ma pronto a stuzzicare il pubblico con quell’ acetus comico che si può trovare nei circuiti di cinema indipendente internazionali.





“Se volete una prova del salto di qualità che il nostro festival sta facendo, eccola: la presenza di Carolina Cavalli” confessa Mimmo Nocera, Direttore Artistico della kermesse. “Ci stiamo ritagliando uno spazio importante, sia come proposta culturale per il territorio, sia come punto di riferimento nel settore cinema. E avere con noi Carolina, che reputo una delle firme d’autore più stimolanti d’Europa, non fa che confermarlo“.

Con il patrocinio del Comune di Cammarata, l’evento organizzato dall’associazione Spazio Giovani Generazioni consolida il suo ruolo cardine nella promozione del cinema d’autore contemporaneo nell’arido entroterra siciliano. A dare ulteriore slancio nazionale al festival si confermano la storica collaborazione con l’Accademia Nazionale del Cinema e la prestigiosa nuova partnership con UCCA (Unione Circoli Cinematografici Arci).

Nei prossimi giorni verrà svelato il programma completo del festival, che quest’anno promette un fitto calendario di proiezioni, attività e incontri con il pubblico.

Luogo: Via Roma, 44, CAMMARATA, AGRIGENTO, SICILIA

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