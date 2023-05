“La tenacia di Matteo Salvini realizza un punto fondamentale del programma del governo nazuonale di centrodestra. Il via libera al decreto Ponte rende effettiva la volontà di realizzare la più importante infrastruttura del Paese nello Stretto che congiunge la Sicilia alla Calabria. Prevale in questo momento l’orgoglio di essere riusciti laddove per molto tempo la politica non ha saputo dare certezze. Il Ponte nello Stretto renderà possibile uno sviluppo omogeneo del meridione eliminando l’isolamento che la Sicilia ha subito nel collegamento con il continente. L’opera permetterà, inoltre, il completamento del corridoio 1 Palermo-Berlino previsto dall’Unione Europe e senza dubbio sarà un’attrazione unica per l’alto livello ingegneristico che richiamerà turisti da tutto il mondo”. Lo adferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana in una nota sottoscritta anche dai deputati Pippo Laccoto e Vincenzo Figuccia, assieme agli assessori Luca Sammartino e Mimmo Turano.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.