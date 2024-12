Tipo segnalazione: Bellezze artistiche e naturali

La Casa di Natale di Altavilla Milicia: Un’Iniziativa di Gioia e Solidarietà

Ad Altavilla Milicia, ogni anno, il Natale prende vita in modo straordinario grazie all’impegno e alla passione di Marcello Aiello, proprietario di una casa privata che si trasforma in un vero e proprio “villaggio di Natale”. Situata in via Loreto, difronte al Municipio, la sua dimora è allestita con un’incredibile attenzione ai dettagli, arricchita da luci scintillanti, addobbi festivi e una calda atmosfera che accoglie visitatori da ogni dove.

Marcello non si limita a decorare la sua casa; egli vuole trasmettere un messaggio profondo. “Natale è gioia, allegria, musica e colori. Natale è anche solidarietà, affetto, amicizia, generosa attenzione per chi soffre o vive in solitudine”, afferma con passione. La sua iniziativa è una celebrazione dei valori più belli che caratterizzano questo periodo dell’anno, un invito a riflettere sull’importanza di essere vicini a chi ha bisogno.

Ogni anno, la casa di Natale diventa un punto d’incontro per famiglie e gruppi, che possono visitarla su prenotazione. “Visitarla vuol dire immergersi nella magia dei colori del Natale”, continua Marcello, evidenziando come ogni angolo della sua abitazione racconti una storia di amore e dedizione.

Ma la magia non si ferma qui. Marcello ha deciso di trasformare questa celebrazione in un’opportunità per fare del bene.

Per visitarla basta donare 5,00 euro dove queste quote saranno utilizzati per acquistare doni e regalare un sorriso a quei bambini che, purtroppo, trascorrono il Natale in ospedale a causa di malattie.

“Vogliamo dare loro un momento di felicità, un dono che possa riempire di gioia i loro cuori”, spiega Marcello.

La Casa di Natale di Marcello Aiello rappresenta quindi non solo un’attrazione per grandi e piccini, ma anche un gesto concreto di generosità e umanità. Visitare questa sfarzosa dimora significa abbracciare lo spirito natalizio nella sua forma più pura, contribuendo a un’iniziativa che porta luce e speranza a chi ne ha più bisogno.

In questo Natale, Altavilla Milicia può orgogliosamente vantare una punta di diamante che, grazie a Marcello, illumina il cammino della solidarietà e dell’amore.

Luogo: casa privata, via Giuseppe Garibaldi , 2, ALTAVILLA MILICIA, PALERMO, SICILIA

