Palermo 4 marzo 2024 – “Esprimiamo apprezzamento per il lavoro svolto dall’assessora Antonella Tirrito. Sono stati raggiunti degli obiettivi da sempre pretesi dal sindacato degli inquilini, come la delibera sulla residenza in deroga, così come l’aggiornamento della graduatoria per l’emergenza abitativa. Ci auguriamo che con l’integrazione in giunta possa continuare la collaborazione e il confronto di questa amministrazione col sindacato della casa, per rendere dei servizi sempre più puntuali alla cittadinanza e per risolvere i nodi connessi al diritto all’abitare. Abbiamo già chiesto attraverso la segreteria un primo incontro con l’assessore Ferrandelli per proseguire il dialogo avviato”.

Lo dichiara il segretario del Sunia Palermo Zaher Darwish a proposizione della sostituzione in giunta dell’assessora Antonella Tirrito con Fabrizio Ferrandelli.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.