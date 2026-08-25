Si è conclusa la decima edizione di “Castelbuono Cuore d’Artista”, manifestazione che anche quest’anno ha portato l’arte nel cuore della comunità, coinvolgendo pubblico, artisti e visitatori in un percorso fatto di opere, incontri ed eventi.

A conquistare il primo posto è stato Giovanni Frattini con l’opera “Nefertiti Coca Cola DJ”, seguito da Emanuele Liarda, secondo classificato, e Daniele Bulfone, terzo classificato.

Numerosi anche i riconoscimenti assegnati dalla giuria e dal pubblico. Le Onorificenze artistiche sono andate a Grillo Fabio Antonio e Diletta Ferretti, mentre il Premio speciale figurativo è stato assegnato a Sara Granà e quello speciale astratto a Salvatore Gatto.





Le Menzioni di merito hanno premiato Giuseppe Ciminato per l’associazione Pittamu, Jorge Jorge Escalante Vinces per la casa editrice Biancoscuro e Patrizia Cazzola per il Centro Arte Raffaello.

Il pubblico ha invece scelto Enza Termini come vincitrice del Premio Preferenza Popolare, mentre il Premio Social è stato assegnato a Marzia Fricano.

“Il decimo anniversario – ha commentato Francesco Licciardi, nel corso della cerimonia di premiazione – ha rappresentato per gli organizzatori anche l’occasione per rinnovare la “mission” della manifestazione: costruire “ponti invisibili” capaci di avvicinare l’arte alle persone. Un obiettivo perseguito attraverso un programma che non si è limitato alla mostra, ma ha cercato il coinvolgimento di tutti anche attraverso gli eventi collaterali. L’intento è stato quello di rendere l’arte non soltanto accessibile, ma concretamente alla portata di tutti”.





Tra le iniziative più significative, la presenza di una grande opera di Pablo Picasso, collocata accanto ai lavori degli artisti selezionati. Un confronto che ha offerto ai visitatori l’opportunità di avvicinarsi a uno dei più grandi protagonisti della storia dell’arte e, ancora una volta, riflettere sul valore universale della bellezza.

I numeri restituiscono il quadro di un’edizione particolarmente partecipata: oltre 1.200 visite in quattro giorni, più di 500 voti per la Preferenza Popolare e oltre 4.000 like raccolti dai post dedicati alla manifestazione sui social network. Ma per gli organizzatori, il dato più significativo va oltre le statistiche. A raccontare il successo della decima edizione sono soprattutto i tanti sorrisi e i volti dei visitatori davanti alle opere esposte. È proprio questa la soddisfazione più grande: aver creato un’occasione per incontrare l’arte senza necessariamente doverla spiegare, lasciando che fossero le emozioni a parlare.





La manifestazione si chiude così con la consapevolezza di aver raggiunto un traguardo importante, ma anche con la fatica di chi ha lavorato intensamente per renderlo possibile.

Gli organizzatori hanno rivolto un sentito ringraziamento a tutte le persone che, a vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione dell’evento e a quanti hanno offerto il proprio sostegno.

Ora lo sguardo è già verso il futuro. Appuntamento al prossimo anno, con l’XI edizione di Castelbuono Cuore d’Artista, guidati sempre dallo stesso binomio, arte e passione: un’unica, grande emozione.

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