Si è chiusa con oltre 16mila presenze in una settimana la 29esima edizione del Castelbuono jazz festival che, organizzata e ideata dal direttore artistico Angelo Butera con il supporto del comune di Castelbuono e dell’assessorato del Turismo, sport e spettacolo della Regione Siciliana, ha animato il borgo madonita dal 16 al 23 agosto.

Un’edizione che ha visto, per ciascun giorno, susseguirsi tre diversi concerti in calendario: alle 19 nel chiostro monumentale di San Francesco, alle 22.30 in piazza Castello e un terzo, alle 23.30, in piazza Margherita, dove ha avuto luogo La notte jazz. Come consuetudine tutte le serate sono state condotte da Mario Caminita.





Tra gli artisti ospiti che si sono susseguiti il sassofonista Stefano Di Battista, il trombettista Fabrizio Bosso, l’artista bulgara Lidiya Koycheva, la fisarmonicista lettone Ksenija Sidorova, il cantante e pianista Walter Ricci, il cantautore Marcello Mandreucci, le cantanti Alessandra Salerno e Anna Bonomolo, il clarinettista Francesco Bearzatti, il pianista Salvatore Bonafede, la cantante Simona Trentacoste ed il clarinettista Francesco Giacalone.





“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto in occasione di questa 29esima edizione – dice Angelo Butera, direttore artistico – concerti di qualità che hanno conquistato il pubblico passando dal pop, alla musica d’autore, siciliana e italiana, al jazz, allo swing, tra le piazze Castello e Margherita insieme al chiostro San Francesco, tutte location che sono diventate luoghi di una vera e propria festa della musica. I tre appuntamenti, inoltre, hanno dato la possibilità anche di collaborare con i ristoratori del luogo, tra un concerto e un altro, infatti, il pubblico ha avuto l’opportunità di soffermarsi a cena e godersi l’atmosfera del borgo madonita. Adesso ci stiamo già preparando alla 30esima edizione”.

“Numeri da record per questa 29esima edizione – afferma Mario Cicero, sindaco di Castelbuono – ormai il jazz, la musica, così come altre attività culturali che Castelbuono ospita, sono il segno che questi momenti hanno una forte ricaduta economica e sociale per tutto il territorio, oltre ovviamente all’apprezzamento del pubblico”.

Luogo: Castelbuono

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.