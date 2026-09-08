Da Castelbuono un caso di studio replicabile per le aree interne del Mezzogiorno, tra numeri, criticità e proposte per un fenomeno ancora poco conosciuto in Italia

Può il lavoro da remoto essere una risposta strutturale allo spopolamento delle aree interne? È la domanda al centro di Madonie Nomad Residency, il progetto promosso da So.Svi.Ma. (Agenzia di Sviluppo delle Madonie) con Collesano Comune capofila, organizzato da Empeeria con il supporto di Destination Italia, la cui prima edizione si è tenuta a Castelbuono il 4, 5 e 6 settembre 2026. Un tema che riguarda l’intera Sicilia e il Sud Italia, e su cui il confronto tra i modelli internazionali già sperimentati e la situazione italiana offre uno spunto di approfondimento ricco di numeri, casi concreti e criticità ancora aperte.





CASTELBUONO, UN LABORATORIO DI SPERIMENTAZIONE E INCONTRO

Castelbuono non parte da zero: investe da anni sul coworking pubblico comunale, un’infrastruttura nata nel periodo pandemico e diventata, per l’amministrazione, una leva stabile di sviluppo per l’entroterra. Madonie Nomad Residency vi si innesta con un format pensato per essere itinerante, che nelle prossime edizioni coinvolgerà via via gli altri Comuni del comprensorio. «Non parliamo di un evento estemporaneo, ma dell’avvio di un percorso itinerante pensato per fare rete tra i Comuni, mettere a sistema le risorse locali e dimostrare che le Madonie hanno tutte le carte in regola per attrarre nuove competenze e visibilità internazionale», ha dichiarato Alessandro Ficile, Amministratore Unico di So.Svi.Ma. «Vogliamo dare la possibilità di tornare e di restare, oltre la promozione fine a sé stessa del territorio», ha aggiunto la sindaca di Collesano Tiziana Cascio. È in questa cornice che il territorio madonita diventa un punto di incontro reale tra chi studia il fenomeno a livello accademico, chi lo racconta e chi lo amministra sul campo – un’occasione più unica che rara per il giornalismo che segue il tema.





La prima edizione dell’evento Madonie Nomad Residency ha registrato un’ottima risposta: oltre 200 iscritti, con quasi la metà delle persone presenti che ha vissuto l’esperienza dall’inizio alla fine nei tre giorni di lavori. A fare la differenza è stata la composizione della community: da un lato il forte radicamento locale, con 22 Comuni madoniti rappresentati, dall’altro un respiro globale con professionisti e remote worker arrivati da 12 regioni italiane e 12 Paesi del mondo.

IL CONFRONTO INTERNAZIONALE: COSA FUNZIONA E COSA NO

I modelli già sperimentati nel mondo offrono un banco di prova utile a leggere il caso italiano. In Grecia, uno studio del MIT Enterprise Forum (2021) misurava per 100mila nomadi digitali l’anno, con permanenza media di sei mesi, un impatto economico di 1,6 miliardi di euro, generato da un visto dedicato, sviluppato in stretta collaborazione tra istituzioni nazionali e locali.

A Ponta do Sol, piccolo comune di circa 5mila abitanti sull’isola di Madeira (Portogallo), il Destination Architect & Tourism Strategist Gonçalo Hall – tra gli ospiti della manifestazione di Castelbuono – ha costruito una delle comunità di riferimento a livello globale: secondo la sua stessa esperienza, solo il 20% dei nomadi digitali è realmente pronto a vivere in un contesto di villaggio, un dato che ridimensiona le aspettative e chiarisce a chi vada indirizzata davvero l’attrazione. Non tutti i suoi progetti hanno funzionato allo stesso modo: a Capo Verde una sola compagnia aerea e voli a 600 dollari hanno ucciso una comunità nata con ottime premesse; a Pipa, in Brasile, è mancato un punto fisico di riferimento condiviso. Due lezioni operative dirette per chi in Italia progetta iniziative analoghe.





IL NODO ITALIANO: UNA NORMA SENZA NUMERI

L’Italia ha un visto per nomadi digitali dal 4 aprile 2024 (decreto del Ministero dell’Interno del 29 febbraio 2024), ma a oltre due anni dall’introduzione mancano dati pubblici su quante richieste siano state presentate e quante accolte.

«Ad oggi, dopo due anni, non abbiamo dati su quanti visti siano stati richiesti e quanti siano stati concessi: questo dato non esiste», ha dichiarato durante Madonie Nomad Residence Alberto Mattei, presidente dell’Associazione Italiana Nomadi Digitali (AIND), realizzatrice insieme alla Venice School of Management dell’Università Cà Foscari del Rapporto sul Nomadismo Digitale in Italia, giunto alla quarta edizione. Un vuoto che riguarda anche le stime più diffuse: le cifre che circolano su quanti siano oggi i nomadi digitali italiani, avverte la stessa AIND, «non sono dati, non sono dati di niente».





L’IMPATTO SUL TERRITORIO: OPPORTUNITÀ E RISCHI

Sul fronte dell’impatto, i margini di opportunità per le aree interne italiane sono ampi quanto i rischi da gestire. Le aree interne coprono oltre 177mila chilometri quadrati, quasi il 59% del territorio nazionale, con 13 milioni di abitanti concentrati per il 67,4% dei Comuni nel Mezzogiorno: in Sicilia, come in Basilicata, Molise e Sardegna, oltre il 70% dei Comuni rientra in questa classificazione (dati Istat).

Attrarre anche solo una parte dei lavoratori da remoto interessati a queste esperienze – il 93% degli intervistati in una survey internazionale AIND si è detto disponibile a vivere temporaneamente in un piccolo Comune italiano – significa, per i piccoli centri, nuova domanda di case, servizi e attività commerciali altrimenti in contrazione: i casi di Pontremoli (94 nuovi residenti temporanei dal 2021, 23 diventati stabili) e di Matera (Casa Netural, coworking dal 2012) mostrano che l’effetto, se piccolo, è misurabile e reale. Ma la stessa attrazione, senza una regia, genera anche l’effetto opposto: a Bali, sull’isola indonesiana, un’espansione senza regole ha prodotto quella che gli stessi operatori del settore definiscono un’«isola di plastica», con un processo di gentrificazione che ha già costretto parte della popolazione locale ad andare via; il Portogallo ha dovuto ritirare, dal 2024, le agevolazioni fiscali ai lavoratori da remoto dopo le proteste per l’aumento dei prezzi a Lisbona. Il nomadismo digitale può essere una leva contro lo spopolamento solo se costruito, fin dall’inizio, come modello di reciprocità con le comunità locali – costo della vita calibrato, servizi condivisi, tempo restituito al territorio – e non come semplice operazione di marketing turistico.





DAL FESTIVAL AL PATTO PER IL TERRITORIO: LA ROADMAP 2026-2028

«Il punto di svolta dell’iniziativa è il superamento della logica del singolo evento promozionale. Più che chiudere un festival, qui si apre una storia nuova: si passa da un’accoglienza di pochi giorni a una scelta di vita per il futuro delle Madonie. L’obiettivo va ben oltre la festa di qualche giornata, puntiamo a costruire un’opportunità concreta che resti e generi valore sul territorio», dichiara Tony Cirnigliaro, Executive Director di Empeeria.

L’iniziativa segna un cambio di passo chiaro: si va oltre la formula del singolo evento da calendario per costruire un percorso di sviluppo che resti sul territorio. Con la chiusura dei lavori è stato lanciato ufficialmente il Manifesto Madonie 2026-2028, un impegno concreto articolato su sei pilastri – tra cui connettività, servizi abitativi, mobilità e inclusione della comunità locale – per rendere le Madonie un ecosistema stabilmente pronto ad accogliere i lavoratori del futuro.

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