Questa sera, venerdì 25 settembre, è in programma una serata speciale per celebrare l’inizio di una nuova stagione, all’insegna dello sport, della passione e dell’appartenenza al nostro territorio.

Con inizio alle ore 21, tutti al campo Luigi Failla. Sarà una serata dedicata alla presentazione ufficiale del Settore Giovanile e della Prima Squadra, un momento per conoscere da vicino i protagonisti della nuova stagione e condividere gli obiettivi e le ambizioni dell’FC Castelbuono. Sarà anche l’importante momento della presentazione degli sponsor che supportano il cammino del sodalizio del presidente Giovanni Martorana e tutto l’entusiasta staff.





Buon cibo, musica e divertimento, sport e passione. Un appuntamento pensato per tutta la comunità, perché l’FC Castelbuono è molto più di una squadra: è un punto d’incontro, una realtà che cresce insieme ai suoi ragazzi e al territorio.

«Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Vi aspettiamo per vivere insieme l’inizio della stagione 2026/27. Insieme per Castelbuono. Sempre». Con questo messaggio è stato lanciato l’appassionato invito dell’AFC Castelbuono.

Luogo: Stadio Comunale Luigi Failla, Via Mazzini, CASTELBUONO, PALERMO, SICILIA

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