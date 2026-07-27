Dopo il successo della prima edizione, Casteldaccia in Jazz si prepara a riaccendere i riflettori sulla musica di qualità con un cartellone che conferma la volontà dell’Amministrazione Comunale di trasformare il territorio in un punto di riferimento culturale dell’estate siciliana. Dal 6 al 9 agosto 2026, la suggestiva Corte del Duca di Salaparuta ospiterà la II Edizione della rassegna, un appuntamento che coniuga eleganza, tradizione e innovazione, portando sul palco alcuni tra i più interessanti interpreti del panorama jazz contemporaneo.

La manifestazione, promossa dal Comune di Casteldaccia con il patrocinio della Città Metropolitana di Palermo, rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del territorio. La scelta di confermare l’evento per il secondo anno consecutivo testimonia la volontà delle istituzioni di investire nella cultura come strumento di crescita, promozione turistica e partecipazione sociale.





Ad aprire la rassegna, il 6 agosto, sarà il Centro Civico di Musica e Cultura di Casteldaccia, ad inaugurare con un concerto che metterà in evidenza il talento e il valore della formazione musicale locale. A seguire, saliranno sul palco i Jumpinup, con il loro coinvolgente repertorio tra swing, groove e jazz.

Il 7 agosto sarà la volta di Giovanni Conte, affiancato da Filippo Schifano, in un progetto dedicato al contemporary jazz, capace di intrecciare tecnica, ricerca musicale ed espressività.

L’8 agosto riflettori puntati su Rita Collura & Anita Vitale duSud, protagoniste di un viaggio sonoro che fonde le radici del Mediterraneo con il linguaggio del jazz contemporaneo, offrendo al pubblico un’esperienza intensa e raffinata.





A chiudere il festival, il 9 agosto, sarà il Flora Faja Quartet, con uno spettacolo dedicato al dialogo tra tradizione e innovazione, in cui la vocalità e l’improvvisazione jazz si incontrano in una proposta artistica di grande spessore.

La direzione artistica è affidata a Saverio Ciaccia ed alla SDS Eventi, che firmano una programmazione costruita con attenzione alla qualità musicale, alla varietà delle proposte e alla valorizzazione di artisti capaci di dialogare con pubblici diversi, mantenendo elevato il profilo culturale della manifestazione.





L’iniziativa si inserisce nella più ampia strategia culturale dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giovanni Di Giacinto, con il sostegno dell’Assessore alla Cultura Marilena Tomasello, che hanno fortemente creduto nella crescita di un evento destinato a diventare uno degli appuntamenti di riferimento del calendario estivo della provincia di Palermo.

La Corte del Duca di Salaparuta offrirà ancora una volta una cornice di straordinario fascino, capace di esaltare il dialogo tra musica, storia e architettura. Ogni concerto avrà inizio alle 21.30, trasformando il cuore di Casteldaccia in un palcoscenico a cielo aperto dove il jazz diventa occasione di incontro, condivisione e promozione del territorio.

Con questa seconda edizione, Casteldaccia in Jazz consolida la propria identità, confermandosi non soltanto una rassegna musicale, ma un progetto culturale che guarda al futuro, valorizzando le eccellenze artistiche e rafforzando il ruolo della cultura come motore di sviluppo e attrazione per residenti e visitatori.

Luogo: Torre del Duca di Salaparuta, Piazza Matrice, CASTELDACCIA, PALERMO, SICILIA

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