Casteldaccia ha una antica storia legata alla produzione dolciaria che vede oggi la presenza di molti e qualificati produttori. Il gelato è la sintesi della cultura agricola e contadina. Gli Arabi in Sicilia utilizzavano la neve dell’Etna per congelare bevande dolci.

Quindi una occasione ottima per valorizzare le eccellenze produttive della Sicilia che possiamo definire senza alcuna smentita essere la capitale del gelato e della granita. La narrativa dell’agricoltura attraverso questo assetto gastronomico della Sicilia consente di renderne ulteriormente amplificato l’alto impatto comunicativo, la grande varietà della produzione agricola: il limone, l’arancia, il mandarino, l’anguria, i gelsi, dà la possibilità in modo articolato e versatile di presentare una vasta gamma di sapori, oggi con l’aggiunta delle coltivazioni tropicali gusti come il mango, l’avocado etc…





Ogni ricetta ospita un mondo di storia e tradizioni e una ricca combinazione di ingredienti spesso molto semplici provenienti dai territori e frutto delle produzioni agricole.

Il Progetto si propone di promuovere la produzione agricola siciliana e le sue eccellenze partendo da un prodotto finito della tradizione: il Gelato. Il grande patrimonio produttivo siciliano e infatti spesso la base per la produzione dolciaria.

Presentare la preparazione del gelato è un modo per parlare, valorizzare e promuovere i prodotti agricoli siciliani con una base narrativa che ne evidenzi ed amplifichi il valore storico, culturale e nutrizionale.





In questo percorso intendiamo dar vita ad una SAGRA dell’Agricoltura Siciliana che usi il gelato quale base narrativa, idea nata nel 2025 con il 1° Festival assieme all’amico, allora Consigliere Comunale Franco Guttilla.

L’evento è patrocinato dalla Regione Sicilia Assessorato Agricoltura, sviluppo rurale e della pesca mediterranea. Dipartimento Agricoltura ed in questo un particolare ringraziamento và all’ On. Vincenzo Figuccia, Deputato Questore all’Assemblea Regionale Siciliana.

Si ringrazia il Sindaco On. Giovanni Di Giacinto per la sua fattiva e sincera collaborazione assieme a tutta l’Amministrazione, SDS Eventi di Saverio Ciaccia per il reparto tecnico ed organizzativo e Pietro Zizzo per la propaganda e diffusione.





Ma un grazie soprattutto a tutti i Soci dell’Associazione sempre pronti all’appello.

Il programma prevede Sabato 1 Agosto 2026 alle ore 18.00 in Piazza Matrice a Casteldaccia la Presentazione dell’evento.

A seguire Degustazione Gratuita del Gelato sino alle ore 20,30.

Ingresso Libero.

Ancora una volta l’Associazione Carnevale Casteldaccese “Peppino Clemente“ al lavoro per la valorizzazione della nostra Cultura, memoria ed Identità.

Il Presidente Vito Di Domenico

Luogo: Piazza Matrice, Piazza Matrice, CASTELDACCIA, PALERMO, SICILIA

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