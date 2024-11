In due giorni hanno superato l’obiettivo di novemila euro. È stata prorompente la solidarietà scatenatasi attorno all’associazione Casa Speranza di Viagrande, nel catanese, che recupera gatti e cani in difficoltà.

Il rifugio ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe per l’acquisto di un mezzo per trasportare gli animali che cura ogni giorno dal veterinario: “Sono diventati veramente tanti – si legge sulla piattaforma – e non basta più una semplice auto per trasportarli”.

“Aiutateci ad acquistarne uno – continua il testo – cosicché i nostri animali possano essere trasportati in sicurezza”.

Casa Speranza recupera gattini e cagnolini disabili o maltrattati, li cura e li dà in adozione.

La raccolta fondi per l’acquisto del furgoncino ha ricevuto, in una sola giornata, più di 500 donazioni. Si può contribuire andando al link https://www.gofundme.com/f/furgoncino-casa-speranza

