Due gravi incidenti nel giro di poche settimane hanno riacceso i riflettori sulla pericolosità dell’incrocio tra via Archimede e via Francesco Crispi. Un punto critico che, negli anni, si è già rivelato fatale.

Sulla vicenda interviene con fermezza il Vicepresidente del Primo Municipio, Giuseppe Arcidiacono, che ha già esposto il problema in Consiglio e agli organi preposti, senza tuttavia ottenere ancora risposta.





«Questo incrocio è da sempre un pericolo costante — dichiara Arcidiacono —. Ho chiesto formalmente soluzioni immediate per la sicurezza di tutti i cittadini, proponendo l’installazione di impianti semaforici e rallentatori di velocità. Ad oggi nulla è stato risolto: non possiamo più aspettare che si verifichi l’ennesima tragedia».

Residenti e istituzioni municipali chiedono ora un intervento urgente e non più rimandabile da parte dell’amministrazione comunale.





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