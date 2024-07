Emanuele Pezzino è il nuovo coordinatore cittadino di “Noi Moderati” a Catania. La sua nomina è frutto dell’espressione corale emersa nel corso della recente riunione dei quadri dirigenti del coordinamento provinciale del partito fondato dall’on. Maurizio Lupi, convocato anche per analizzare la situazione politica attuale e organizzare le iniziative da mettere in atto nei prossimi mesi. “Un confronto molto partecipato e costruttivo – hanno affermato il coordinatore regionale del partito, Massimo Dell’Utri, e quello provinciale, on. Marco Forzese – che ha messo in evidenza l’importante risultato elettorale raggiunto in provincia di Catania nella recenti consultazioni elettorali di giugno scorso assieme alla necessità di rafforzarsi e rinnovarsi sul territorio attraverso una fase congressuale che renda il partito più attrattivo e traino per l’affermazione del progetto di unificazione delle varie aree moderate nella casa comune del PPE, un progetto politico portato avanti dai nostri leader, Maurizio Lupi e Saverio Romano”.

Evidenziata anche l’esigenza di avere una presenza più costante del partito nella città di Catania, per raggiungere al meglio le istanze dei cittadini e della società civile, in vista del congresso provinciale e confrontarsi con l’amministrazione cittadina e le altre forze politiche, nell’ottica di un contributo costruttivo, attivo e concreto all’azione politica per lo sviluppo e la risoluzione delle varie problematiche. Da qui l’individuazione a coordinatore cittadino di Emanuele Pezzino, già membro del coordinamento e titolare di una significativa esperienza politica e professionale. “A lui – hanno concluso Dell’Utri e Forzese – il pieno sostegno di tutta la nostra comunità politica assieme all’augurio di buon lavoro”.



Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.