“Novità dichiarativi 2026 – Il punto sul Concordato Preventivo Biennale” è l’argomento della giornata formativa dell’A.N.CO.T. – Associazione Nazionale Consulenti Tributari – in calendario per il 28 maggio dalle 9:00 alle 13:00, al “Le Dune Sicily” in viale Kennedy n.10/B a Catania.

L’incontro, aperto a tutti i professionisti del settore, in collaborazione con la Fondazione “Dino Agostini”, rientra nell’ambito del programma di sviluppo della formazione tributaria continua rivolto a professionisti del settore: relatore, il professor Melo Martella.

Ulteriori informazioni su www.ancot.it





Luogo: “Le Dune Sicily”, viale Kennedy n.10/B, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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