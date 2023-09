Per quattro giorni Catania sarà la capitale nazionale del Wedding. È infatti cominciato il conto alla rovescia per la XIX edizione de “La settimana della sposa” organizzata da Promitaly. L’evento fieristico, tra i più importanti nel settore del matrimonio realizzati in Sicilia, l’unico che si terrà a Catania città, si svolgerà nel Centro fieristico delle Ciminiere dal 5 all’8 ottobre 2023.

L’evento “sposa” per i siciliani, e non solo per loro, che preparano la propria festa di nozze, prevede la presenza di numerose aziende e figure professionali specializzate nei servizi per il matrimonio: abiti da sposa e sposo, gioielleria per fedi, cerimonia, acconciatura sposa, addobbi floreali, bomboniere, trucco, catering, partecipazioni, servizio fotografico e video, musica per cerimonie, wedding planner, auto per cerimonia, viaggio di nozze, arredamento casa, corredo, liste nozze, tendaggi, animazione per matrimonio.

Ci saranno anche sfilate di moda; back stage di fotografia, trucco e acconciatura; corsi per fioristi, per aspiranti modelle e modelli, per trucco sposa, fotografia e video.

“La settimana della sposa” prevede come evento collaterale un convegno sulle azioni mirate all’attrazione degli stranieri che volessero sposarsi in Sicilia, dal titolo “Sicily destination Wedding” che si svolgerà giovedì 5 ottobre 2023, alle 10,30, nel Padiglione F1 delle Ciminiere a Catania.

Date e orari degli eventi alle Ciminiere:

giovedì 5 ottobre inaugurazione alle ore 10 e apertura fino alle ore 21;

giovedì 5 ottobre 2023, alle 10,30 nel Padiglione F1 convegno “Sicily destination Wedding;

venerdì 6, sabato 7 e domenica 8, dalle ore 10 alle ore 21.

Ingresso su invito, che si può ottenere collegandosi al seguente link e compilando l’apposito modulo:

https://www.lasettimanadellasposa.it/visitatori/richiedi-il-tuo-invito/la-settimana-della-sposa?fbclid=IwAR2F1ftxLV5e3dSLscHrWPOO9_UfCTbw-UvRk8cKq7r85J6VtqFbAvAt2DM

L’invito sarà recapitato nella email indicata.

Per le coppie prossime al matrimonio che visiteranno la Fiera ci sarà il sorteggio di un fantastico premio.

