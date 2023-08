Dopo la pulitura di buona parte del lungomare in Piazza Nettuno, l’iniziativa civica urbana a Catania continua in favore del centro storico. L’appuntamento è fissato per domani, sabato 26 agosto dalle ore 17.00, presso Piazza Federico di Svevia.

“Saremo presenti insieme a tanti concittadini che hanno già manifestato piena adesione, al Sindaco Enrico Trantino e all’amministrazione: ci occuperemo di ripulire il fossato del Castello Ursino. Prenderanno parte all’evento anche diverse associazioni tra le quali Actea, Arcadia, Azione universitaria, Credere nella Comunità, Crediamoci Catania, Gioventù Nazionale, Sos Unict e We Love Unict, Arcadia, Generazione attiva, Hygea, Orizzonte italia, Siamo futuro”. Ad annunciarlo sono l’Assessore alle Politiche Giovanili Viviana Lombardo, l’assessore all’Ecologia Salvo Tomarchio e il consigliere comunale Giovanni Magni. “Il valore simbolico di queste iniziative, va letto alla luce di un messaggio chiave che in queste prime settimane vuole dare il Comune: ‘Catania appartiene ai catanesi che devono sentirsi i suoi principali custodi’. Al di là della bellezza che può restituirsi a un fossato verde e limpido come quello che circonda il Castello Ursino, ‘sporcandoci le mani’ per qualche ora – continuano – vogliamo ribadire la necessità di far valere e diffondere a macchia d’olio quella condizione di amor proprio che in questi anni è enormemente mancata, in attesa di ricevere le risorse necessarie, a partire dai vigili urbani, per controllare e monitorare alcuni quartieri della città. È evidente che alcune zone di Catania, a cominciare da Piazza Federico di Svevia, soffrano inciviltà e degrado. Ma non daremo spazio a chi si è abbandonato alla rassegnazione e piega la testa. Nell’attesa di poter dare risposte tangibili e durature – concludono – continueremo a girare la città indossando i guanti e portando i sacchi per i rifiuti. Ringraziamo, infine, l’assessore Andrea Guzzardi per il supporto e la disponibilità”.

