Portare i temi della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale tra i banchi di scuola, coinvolgendo direttamente i giovani e rendendoli protagonisti del cambiamento.

È stato questo il filo conduttore dell’incontro svoltosi ieri mattina, nella Sala della Notte di Palazzo Platamone, curato da FIAB Catania MONTAinBIKE Sicilia, nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità. All’iniziativa, dedicata in particolare agli studenti, presenti in platea, ha partecipato anche Rita Caruso, direttrice di Aci Catania, da sempre impegnata nella promozione della cultura della sicurezza stradale e della mobilità responsabile.

L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto con i Mobility Manager scolastici e con gli esperti del settore sui temi della mobilità scolastica, degli spostamenti casa-scuola e dei Piani degli Spostamenti Casa-Scuola (P.S.C.S.), con l’obiettivo di stimolare una riflessione concreta sulle modalità con cui studenti, famiglie e comunità possono muoversi in maniera più sicura e sostenibile. Per Aci Catania, la partecipazione alla Settimana Europea della Mobilità si inserisce in un percorso costante di attenzione verso le nuove generazioni e di promozione della sicurezza sulle strade.





“Parlare di mobilità sostenibile e sicurezza stradale con i ragazzi significa investire sul futuro della nostra città – dichiara Rita Caruso, direttrice di Aci Catania – La scuola è uno dei luoghi fondamentali dove costruire una nuova cultura della mobilità, fatta di consapevolezza, rispetto delle regole e attenzione verso gli altri. È importante che i giovani non siano soltanto destinatari dei nostri messaggi, ma protagonisti di questo cambiamento. Aci Catania continuerà a essere in prima linea nelle iniziative che mettono al centro la formazione e la prevenzione, perché una mobilità più sicura e sostenibile nasce prima di tutto da comportamenti responsabili”. L’incontro di Palazzo Platamone ha coinvolto gli istituti Fermi-Eredia, Ferrarin, Galileo Galilei e Mario Cutelli, nell’ambito del programma della Settimana Europea della Mobilità, organizzata a Catania dal 16 al 22 settembre.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

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