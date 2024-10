Non vi erano prospettive di alcuni speciali, ma ciò che sta accadendo a Catania ha investito il format “In viaggio con Bardamu – Rassegna di inclusione e integrazione di arti, culture e società” a occuparsi di ciò che porterà a una spesa per un referendum che si aggirerà attorno ai 700.000,00 €. Il calendario della rassegna che si ispira alle opere di uno dei più grandi scrittori del ‘900, Louis-Ferdinand Celine. Venerdì 25 OTTOBRE ’24 alle ore 18:30 presso i locali del Gotham, Via Vittorio Emanuele II, n. 98/100 – Catania si terrà il dibattito pubblico tra chi si oppone alla ZTL in Piazza Federico di Svevia e chi invece è favorevole, con la scelta che sarà determinata dai residenti. L’incontro vedrà la presenza dei cittadini, delle associazioni e dei rappresentanti delle forze politiche che vorranno aderire e si svolgerà in maniera semplice e lineare: una introduzione sulla questione del primo referendum abrogativo nella storia di Catania seguita dagli interventi di chiunque voglia esporre la propria tesi, con un tempo che i curatori, Giovanni Coppola, Orazio Sorace e Salvatore Massimo Fazio comunicheranno in seduta stante, si oscillerà tra i 3 e i 6 minuti. “I dibattiti sui cambi sociali” – incalzano i tre amici curatori -“era qualcosa che avevamo previsto, seppur non ci si aspettava questa richiesta così imponente”.

Tornando a ciò che sta dividendo l’opinione pubblica etnea, i curatori continuano asserendo di essere “Certi di un dibattito civile che interessa capire, fuori dagli ambienti istituzionali, come si sentono e come stanno vivendo i cittadini in vista di questo referendum che costerà non poco alla città”. Così è “In viaggio con Bardamu” che annuncia di volta in volta in base a confini di arte e sciami sociali.



Luogo: Gotham, Via Vittorio Emanuele II, , 98, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.