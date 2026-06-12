Appuntamento in via Verdura 2 alle 18.30, saranno presenti assessori, deputati e i maggiori esponenti del Mpa

«Riappropriamoci della nostra storia, della nostra identità e del nostro verde. Quella per gli Orti della Susanna non è una battaglia di parte, ma una sfida che riguarda l’intera città di Catania».

Lo dichiara la coordinatrice cittadina di MPA-Grande Sicilia, Pina Alberghina, annunciando la passeggiata partecipata in programma sabato 13 giugno alle ore 18.30 nell’area degli Orti della Susanna.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione su uno dei più importanti polmoni verdi e storici della città, valorizzandone le potenzialità ambientali, culturali e sociali: «La passeggiata rappresenta un momento di condivisione e partecipazione attiva – afferma Alberghina – e costituisce il coronamento di un percorso politico e civico iniziato con una raccolta firme e proseguito fino alla recente approvazione all’unanimità, da parte del Consiglio comunale, della mozione dedicata agli Orti della Susanna. Un risultato importante che, però, non rappresenta un punto di arrivo ma il motore di una nuova fase di lavoro e progettazione».





Per la coordinatrice del MPA, la città deve tornare a vivere e custodire questi luoghi simbolo.

«Catania deve riprendersi questi spazi storici, che rappresentano una parte fondamentale della nostra identità e una straordinaria opportunità per costruire un futuro più sostenibile. Gli Orti di Cibali devono diventare un’area protetta dove i bambini possano giocare in sicurezza, un luogo di aggregazione e di sport per i giovani e un’oasi di tranquillità e benessere per adulti e anziani».





Durante la passeggiata saranno illustrate le prospettive di riqualificazione dell’area e verranno approfonditi gli aspetti naturalistici, geologici, archeologici e architettonici del sito grazie alla presenza di esperti che accompagneranno i partecipanti lungo il percorso. All’iniziativa prenderà parte anche il Comitato degli Orti della Susanna, da tempo impegnato nella tutela e valorizzazione dell’area: «Sarà un’occasione concreta per osservare da vicino il patrimonio che abbiamo il dovere di preservare e per confrontarci sulle possibili prospettive di recupero e valorizzazione. Questa è una battaglia di tutti e per questo rivolgiamo un invito aperto ai cittadini, alle famiglie, ai giovani, alle associazioni e agli amministratori locali, senza alcuna distinzione politica».

«Partecipare alla passeggiata di sabato – conclude Alberghina – significa dimostrare che Catania vuole bene a sé stessa, che crede nel valore degli spazi verdi e che considera la tutela del bene comune una responsabilità collettiva dalla quale nessuno può sentirsi escluso».

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