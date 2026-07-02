C’è anche il nome di Renny Zapato (all’anagrafe Renato Zappalà), nel prestigioso cartellone del Catania Summer Fest 2026, l’importante hub di eventi estivi promosso dal Comune di Catania. Il noto rocker, icona del rockabilly anni ’80 e del punk ‘n’ roll californiano, si esibirà il prossimo 4 settembre in Piazza Palestro a Catania, dove la Zapato Band farà da open act al concerto del poliedrico cantautore e attore Fabio Rovazzi.

Per l’artista catanese questo appuntamento corona un periodo d’oro ricco di soddisfazioni professionali, trainato dal successo dell’ultimo LP “Un vecchio giubbotto di pelle” (prodotto da Debby Licciardello per l’etichetta Tequila Records Label Ct). L’album, i cui testi portano la firma del celebre attore e musicista Claudio Gregori (in arte Greg), contiene otto tracce tra cui spiccano cover intramontabili e brani inediti come Brand New Cadillac, Tutti Frutti, Good Boys, Crazy Baby, Frustami e Baciami, oltre a due speciali featuring: uno con la leggenda della musica italiana Bobby Solo e l’altro con l’attore e showman Lallo Circosta. Il disco è disponibile sia sulle piattaforme online sia in formato vinile a tiratura limitata.





La spinta creativa di Zapato non si ferma: la rotazione radiofonica e l’energia live degli ultimi singoli estratti, Crazy Baby e Good Boys, stanno già infiammando le piazze.

L’estate di Renny Zapato valica anche i confini nazionali. Dal 1° al 7 luglio, l’artista volerà in Spagna per partecipare al rinomato Festival Internazionale di Rockabilly e Punkabilly a Santa Susanna, in Costa Brava.

Un percorso artistico solido, il suo, tanto da guadagnarsi citazioni in diversi saggi sulla storia del rock e un posto nel nuovo Dizionario della Canzone Italiana curato dal critico musicale e televisivo Dario Salvatori.





Non solo musica: Zapato si distingue da anni come versatile attore caratterista tra cinema, teatro e televisione. Il pubblico lo ha applaudito in fiction di successo come L’Onore e il Rispetto 5, La mossa del cavallo, Medicina Generale, Fili Noir e Un Siciliano a Roma. Sul grande schermo ha fatto parte del cast di pellicole e serie cult come Un Natale Stupefacente, Un Natale col Boss, D.N.A. Decisamente Non Adatti, Oro e Piombo, Io non pago, Baci salati, Sicilian Gangsters e la pluripremiata serie The Bad Guy.

Subito dopo l’evento con Rovazzi, Renny Zapato e la sua line-up d’eccezione , composta da Emanuele Spampinato (contrabbasso), Ciro Magnano (chitarra) e Alessandro Grillo (batteria), torneranno in sala di registrazione. L’obiettivo è l’incisione di un nuovo singolo dal forte impatto nazionale, intitolato “Indiano Metropolitano”.

Luogo: piazza palestro, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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