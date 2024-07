Sabato 20 luglio alle ore 19, alle Cantine Baglio Oro di Marsala, la scrittrice Catena Fiorello Galeano incontrerà i lettori per un firmacopie del suo nuovo libro dal titolo “Granita e baguette”, in libreria dal mese di giugno.

Si tratta di un nuovo “capitolo” della saga delle Signore di Monte Pepe: il terzo volume, che, come ormai da tradizione, mette nel titolo una specialità gastronomica siciliana. E dopo l’arancino e i cannoli arrivano granita e baguette. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale “Ciuri”, in collaborazione con la Peralta Production, la Rivista Culturale On Line Loft Cultura e Mondadori Bookstore.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.