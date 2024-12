“Viale Regione Siciliana, una delle arterie principali di Palermo, è attualmente interessata da lavori pubblici indispensabili per la sicurezza e il miglioramento della nostra città. È importante ricordare che questi interventi, che riguardano anche il tragico punto in cui perse la vita il giovane Samuele Fuschi, sono necessari per garantire una circolazione più sicura e moderna nel futuro. Tuttavia, ciò non può avvenire a scapito della quotidianità dei cittadini, che oggi si trovano a dover affrontare disagi insostenibili.







In questo periodo natalizio, già segnato da un aumento fisiologico del traffico, i cittadini si trovano intrappolati in code infinite, spesso per oltre due ore, per percorrere appena poche centinaia di metri. Non possiamo ignorare che molti palermitani stanno incontrando enormi difficoltà a raggiungere i luoghi di lavoro e a gestire la propria quotidianità.





Ho chiesto più volte che i lavori venissero svolti nelle ore notturne per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità. Tuttavia, mi è stato riferito che tale soluzione non è al momento possibile per ragioni tecniche e logistiche. Questo, però, non giustifica una gestione del traffico che appare oggi inadeguata.





Invito quindi l’Assessore competente a considerare una migliore pianificazione, magari con interventi di alternanza che consentano il proseguimento dei lavori senza bloccare completamente la circolazione in uscita dalla città. Inoltre, chiedo alla Polizia Municipale di essere presente sul posto in maniera continuativa, per regolare il flusso veicolare e aiutare i cittadini a muoversi più facilmente.





Questi lavori rappresentano un passo avanti per Palermo, ma non possiamo permettere che si trasformino in un incubo quotidiano per chi vive e lavora in questa città. Mi impegno a monitorare la situazione e a continuare a sollecitare interventi immediati per una gestione del traffico più efficace.”





Caterina Meli

Consigliera Comunale di Palermo

Forza Italia

Luogo: Viabilità , Viale regione siciliana, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.