La consigliera comunale di Forza Italia, Caterina Meli, chiede con fermezza all’amministrazione comunale di Palermo di velocizzare i processi necessari per l’attuazione della Disability Card, uno strumento che, sottolinea Meli, “potrebbe rivoluzionare l’accesso delle persone con disabilità a beni e servizi, garantendo loro agevolazioni significative sia in ambito pubblico che privato”.





“La Disability Card non è solo un passo avanti per l’inclusione sociale, ma una priorità per il Comune, che deve agire senza ulteriori ritardi”, afferma Meli. “È necessario che si passi dalle parole ai fatti, attivando subito un’ampia rete di convenzioni che coprano settori fondamentali come cultura, sport e tempo libero, in modo che questa iniziativa diventi operativa al più presto”.





Meli richiama anche l’attenzione sull’impegno già preso dall’assessore alle Politiche sociali, Rosi Pennino, di armonizzare i regolamenti comunali, ma insiste affinché si avviino rapidamente le intese con l’Asp, così da includere anche i servizi sanitari e le prestazioni ambulatoriali.





“La Disability Card deve diventare uno strumento di reale supporto per chi ne ha diritto. È ora che il Comune di Palermo dimostri concretezza, attuando quanto promesso e garantendo una rapida implementazione di tutti i servizi necessari”, conclude Meli, sollecitando un’azione immediata e decisa.

Luogo: Piazza pretoria, PALERMO, PALERMO, SICILIA

