C’è anche il Taormina Line nella guida “Viaggi in Regionale” dedicata ai panorami italiani da scoprire con i collegamenti Line del Regionale. La guida, nata dalla sinergia fra Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), e Lonely Planet, è stata presentata nei giorni scorsi da Maria Annunziata Giaconia, Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia, e Angelo Pittro, Direttore Italia di Lonely Planet e nella sua prima uscita si concentra su cinque servizi Line del Regionale: Tuscany Line, Trasimeno Line, Trabocchi Line, Salento Line e Taormina Line, che da Catania giunge arriva a Letojanni passando da Acireale, Giarre-Riposto, Fiumefreddo di Sicilia e, ovviamente, Taormina. Cinque itinerari che propongono esperienze eno-gastronomiche e naturalistiche in tipico stile Lonely Planet, da raggiungere comodamente in treno anche grazie alla Promo Italia in Tour che, nelle sue varianti 3 e 5 giorni, consente viaggi illimitati sui treni di Trenitalia. All’interno della guida sono presenti le indicazioni utili a pianificare il proprio viaggio sostenibile e intermodale anche grazie alle soluzioni treno+Link (bus, battello, funicolare) acquistabili in un’unica soluzione su tutti i canali di Trenitalia, per raggiungere anche le località più remote e non collegate direttamente dal treno. Una volta raggiunta la Perla dello Ionio in treno, infatti è possibile utilizzare il Taormina link che collega la stazione di Taormina-Giardini al centro di Taormina grazie ai bus di Azienda Servizi Municipalizzati Taormina. Nelle pagine dedicate a Taormina Line, spazio a foto, approfondimenti sui lughi di fermata per costruire ititnerari all’insegna del gusto, della storia, delle tradizioni e edelle bellezze monumentali e paesaggistiche. “La partnership con Lonely Planet – ha dichiarato Maria Annunziata Giaconia, Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia – conferma l’impegno del Regionale verso una mobilità green, capillare e attenta a valorizzare le bellezze del patrimonio artistico e paesaggistico del nostro Paese. Regionale con più di 6mila corse al giorno e 1.700 destinazioni e oltre 400 milioni di passeggeri trasportati all’anno, non è solo un mezzo di trasporto, ma anche uno strumento per connettere i viaggiatori ai territori, offrendo loro esperienze uniche e autentiche”. “Aver realizzato questa guida è per noi motivo di grande orgoglio perché, salire a bordo di questo progetto ci ha dato la possibilità di lavorare per i valori in cui crediamo – ha affermato Angelo Pittro, Direttore Italia di Lonely Planet – Muoversi in modo sostenibile, esplorare l’anima più profonda dell’Italia, senza fretta, osservando il paesaggio che cambia gradualmente fuori dal finestrino. Suggeriamo ai nostri lettori di fare come noi: lasciatevi ispirare e salite a bordo, è ora di mettersi in viaggio”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.