Al Chiostro della Cattedrale di Cefalù risuonerà la musica del Quartetto d’archi Alikòs per “Claustrum significat Paradisum”, una serata unica in cui musica e parole si alterneranno e si intrecceranno dando vita a un momento artistico emozionante fatto di suoni, parole e atmosfere.

Dalle melodie più classiche alle note delle più celebri colonne sonore faranno vibrare i cuori degli ascoltatori tra gli archi, i capitelli e i giardini del Chiostro illuminato nella notte cefaludese e custodito dalla maestosità del Duomo, patrimonio dell’umanità UNESCO.





L’appuntamento è curato dalla Cooperativa Sociale il Segno con la collaborazione del maestro Diego Cannizzaro e don Domenico Messina, delegato vescovile della Cattedrale e responsabile del Servizio Pastorale Liturgia della Diocesi di Cefalù.

Il Quartetto Alikòs è composto dai maestri Laura Gallo al violino, Filippo Di Maggio al violino, Vincenzo Bono alla viola, e Antonio Saladino al violoncello

Il concerto sarà giovedì 27 agosto 2026 con inizio alle ore 21.00 all’interno del Chiostro Canonicale della Cattedrale di Cefalù (PA), ultimo ingresso alle 20.45.

La partecipazione prevede un ticket di 10 euro, con ingresso gratuito per bambini fino ai 7 anni. I biglietti potranno essere acquistati online o presso le biglietterie del Duomo aperte tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30.

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