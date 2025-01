Il Rotary Club Cefalù Madonie porta nelle scuole il progetto “Gli Urologi incontrano gli studenti”

Si è svolto oggi presso l’Istituto Comprensivo Nicola Botta di Cefalù, nel plesso R. Porpora della Scuola Secondaria di Primo Grado, l’incontro inaugurale del progetto “Gli Urologi incontrano gli studenti”, promosso dal Rotary Club Cefalù Madonie.

L’iniziativa, pensata per sensibilizzare i giovani sulle tematiche della salute sessuale e del benessere psico-fisico, ha visto la partecipazione attiva degli urologi dell’Ospedale Fondazione G. Giglio di Cefalù la Dott.ssa Maria Karydi e dott. Giuseppe Coraci .

All’evento erano presenti anche il Sindaco di Cefalù, che ha espresso il suo apprezzamento per l’importanza dell’iniziativa, e la Dirigente Scolastica dell’Istituto Nicola Botta, che ha sottolineato come il progetto rappresenti un’occasione preziosa per gli studenti di affrontare tematiche fondamentali per il loro futuro.

Attraverso un dialogo aperto e diretto, gli specialisti hanno fornito agli studenti informazioni chiare e utili su temi spesso poco trattati ma fondamentali per una crescita responsabile e consapevole. Durante l’incontro, è stato dato ampio spazio alle domande dei ragazzi, favorendo un confronto sincero e costruttivo in un ambiente sicuro e accogliente.

Obiettivi dell’iniziativa:

Promuovere la consapevolezza sulla salute sessuale e sull’importanza della prevenzione;

Creare un dialogo aperto tra esperti e studenti, offrendo risposte a dubbi e domande;

Contribuire al benessere delle nuove generazioni attraverso l’educazione e la sensibilizzazione.

“Questo progetto rappresenta un’importante occasione per i ragazzi di approfondire argomenti cruciali per la loro salute e il loro futuro,” ha sottolineato Luigi Calò Presidente del Rotary Club Cefalù Madonie. “La collaborazione con eccellenze sanitarie come l’Ospedale Fondazione G. Giglio di Cefalù è il segno del nostro impegno per il territorio e le sue giovani generazioni.”

L’evento non è stato solo un momento educativo, ma anche un’occasione per rafforzare i legami tra il Rotary, le scuole e il territorio.

Al termine dell’incontro, il Rotary Club ha donato agli studenti piccoli gadget simbolici, per lasciare un segno tangibile del proprio impegno per il benessere della comunità.

Con questa iniziativa, il Rotary Club Cefalù Madonie rinnova la propria missione di servizio alla comunità, continuando a essere un punto di riferimento per la crescita culturale, educativa e sociale del territorio.

Luogo: CEFALU’, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di blogsicilia. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento, questioni da sollevare o ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.