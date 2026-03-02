Cinque­centosessantotto prestazioni in un solo giorno raccontano meglio di qualsiasi slogan quanto la prevenzione sia percepita come un bisogno reale. La seconda tappa stagionale dell’Open Day Itinerante della Prevenzione organizzato dall’ASP di Palermo e dall’IZS Sicilia a Cefalù ha trasformato gli spazi dell’Istituto comprensivo “Rosario Porpora” in un polo sanitario diffuso, dove camper e ambulatori mobili hanno lavorato senza sosta per l’intera giornata.

Il bilancio è significativo: 41 mammografie, 14 tra Pap test e Hpv Test, 36 Sof test distribuiti per lo screening del tumore del colon retto e ben 80 screening del melanoma, a conferma dell’attenzione crescente verso la diagnosi precoce dei tumori. Ampia anche l’adesione alla prevenzione cardiovascolare, con 96 controlli effettuati, e allo screening del diabete, che ha registrato 58 prestazioni.





L’area pediatrica ha visto 72 bambini sottoposti a screening visivo e logopedico, mentre 43 cittadini hanno effettuato lo screening audiometrico. Ventuno i test per le malattie infettive sessualmente trasmesse, 11 le vaccinazioni, 6 le consulenze psicologiche con orientamento ai servizi del Dipartimento di Salute Mentale. A questi si aggiungono 38 accessi allo sportello amministrativo, 15 allo sportello PNES dedicato ai cittadini meno abbienti e 3 predonazioni del sangue a bordo della nuova autoemoteca aziendale, segnale di una partecipazione che guarda anche alla solidarietà.

Nell’area veterinaria sono stati 17 i microchip impiantati nell’ambito dell’attività di prevenzione del randagismo e 17 i prelievi per lo screening della Leishmaniosi ed Ehrlichiosi.





L’iniziativa è stata organizzata dall’Asp di Palermo in collaborazione con il Comune di Cefalù e l’IZS Sicilia, con il supporto dei volontari della I Circoscrizione del Lions Club 108YB Sicilia e dell’Associazione Serena a Palermo. Tra gli altri erano presenti anche la Rete Civica della Salute con il suo coordinatore di Cefalù, Salvo Vazzana, a testimonianza di una partecipazione territoriale ampia e diffusa.

“I numeri di Cefalù confermano che quando i servizi sanitari diventano accessibili e vicini alle persone, la risposta è concreta e significativa – ha sottolineato il Direttore Generale dell’Asp di Palermo, Alberto Firenze – l’Open Day Itinerante non è solo un evento, ma un modello organizzativo che intercetta precocemente i bisogni di salute, promuove diagnosi tempestive e consolida il legame tra sanità pubblica e territorio”.

Il viaggio della prevenzione dei camper dell’Asp proseguirà toccando altre 34 località nel corso del primo semestre dell’anno, trasformando la tutela della salute in un’opportunità concreta e reale.

