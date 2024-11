I valori della pace, della coesione civile, del rispetto e tutela dell’ambiente, al centro, stamani, della celebrazione a Canicattini Bagni del 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate.

A ribadirle con determinazione nel corso della tradizionale cerimonia di posa della corona d’alloro ai piedi del Monumento ai Caduti all’interno della Villa Comunale di via Vittorio Emanuele – via Umberto, è stato il Sindaco Paolo Amenta, Presidente regionale di Anci Sicilia.

«Bisogna recuperare i valori della pace, della coesione civile e quell’importate senso di responsabilità nella tutela dell’ambiente, a salvaguardia del pianeta – ha detto il Sindaco Paolo Amenta – per scongiurare le tragedie che stiamo vivendo nel nostro tempo. Le drammatiche tragedie delle guerre, anche a due passi da casa, alle porte dell’Europa, in Ucraina, in Medio Oriente, e in tante altre aree del mondo, e quelle causate dai cambiamenti climatici, com’è avvenuto in Spagna, anche questi opera dell’uomo. Il mio pensiero, e credo di raccogliere anche quello di tutta la nostra Comunità, va alle tante vittime, soprattutto i bambini che si sono visti spezzare il loro giovane sogno di vita dalle scelte sbagliate di questo nostro tempo. Evidentemente la storia del passato, la prima e la seconda guerra mondiale, l’inquinamento e la distruzione del pianeta, non riescono ad insegnare nulla. Nel ricordare l’importante dell’Unità di tutto il Paese – ha concluso il Sindaco Amenta – rendiamo, altresì, onore ai tanti caduti per garantirci libertà, democrazia, pace, e ai tanti uomini e donne delle Forze Armate e quanti indossano una divisa per salvaguardare questi valori, anche al di fuori dei confini nazionali, in particolare tra le Forze ONU impegnate in Libano e nei tanti conflitti che necessitano di pacifica-zione. Questi gli impegni di cui dobbiamo avere memorie e consapevolezza per trasferirli alle giovani generazioni».

Memoria, storia e impegni che diventano speranza, come sottolineato negli interventi dei giovanissimi alunni dell’Istituto Comprensivo “G. Verga”, presenti alla cerimonia del 4 Novembre con i loro docenti e la Dirigente Prof.ssa Clorinda Coppa.

Presenti con loro e con il Sindaco Paolo Amenta alla cerimonia di deposizione della corona d’alloro e alla celebrazione della Santa Messa nella Chiesa Madre “Santa Maria degli Angeli” da parte di Don Marco Ramondetta, anche gli Assessori, i Consiglieri comunali, il Comandante della Stazione dei Carabinieri M.llo Corrado Salemi, la Polizia Municipale con il Comandante Giuseppe Casella, il Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni, i rappresentanti del Museo TEMPO, del Gruppo comunale di Protezione Civile, di varie realtà associative e tanti cittadini.





Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.