Nella prestigiosa cornice del Circolo Unione di Palermo, si è tenuto Motore Italia Sicilia 2024, quinta tappa del roadshow che da dieci anni celebra l’imprenditorialità italiana. L’evento ha premiato l’innovazione, la creatività e la resilienza delle eccellenze imprenditoriali siciliane, che con il loro impegno guidano lo sviluppo economico regionale.

Tra i panel in programma, uno in particolare dedicato alla formazione tecnica specialistica, che ha visto la partecipazione dell’A.D. della Polygon, Armando Ardesi, e della Presidente dell’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta, Maria Pia Pensabene, con testimonianze di studenti e diplomati della stessa ITS Academy.

In particolare, l’ing. Armando Ardesi, AD di Polygon, socia dell’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita A. Volta di Palermo, durante l’incontro ha ribadito l’importanza di essere parte di una realtà formativa d’eccellenza quale è l’ITS Academy NTV A. Volta, che aiuta tanti giovani a costruire iol loro futuro lavorativo nel settore tecnico-specialistico biomedicale e delle biotecnologie industriali e ambientali. Per tale ragione, la Polygon è stata ben lieta di diventare socio fattivo di questa Academy, l’unica peraltro in Sicilia nell’area delle Nuove tecnologie della vita.

Grande entusiasmo anche da parte della dott.ssa Maria Pia Pensabene, che ha raccontato l’importanza dell’ultimo anno per la vita e la crescita dell’ITS Academy, che ha attivato 2 nuovi percorsi in Sicilia Orientale e avviato un importante investimento a Palermo, che vedrà, nei prossimi mesi, grazie ai fondi del PNRR, la nascita della prima culla tecnologica dedicata alla formazione tecnica specialistica nel settore biomedicale e delle biotecnologie: 1.800 mq nel cuore della capoluogo, 14 laboratori biomed e biotech dotati di tecnologie 4.0, nuovi profili professionali per coltivare tecnici talentuosi da proporre alle aziende del settore, che sempre di più si rivolgono all’ITS Academy per selezionare il personale da assumere, così come ha scelto di fare appunto la Polygon, e non solo.

Significative anche le testimonianze degli allievi dell’ITS Academy NTV A. Volta, Simona Di Leo, specializzanda del Corso per Biotecnologo della Qualità e Riccardo Adelfio, neodiplomato Tecnico Specialista Biomedicale, che ha già in tasca un contratto a tempo indeterminato, firmato ancor prima della conclusione del percorso.

Motore Italia Sicilia è stata, per il secondo anno consecutivo, per l’ITS Academy NTV A. Volta una vetrina straordinaria per far conoscere al tessuto produttivo più virtuoso della nostra regione il luogo formativo più vocato alla coltivazione di talenti!





