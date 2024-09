Inaugurazione l’11 settembre 2024 alle ore 17 alla Biblioteca Centrale della Regione Siciliana “A . Bombace” in via Vittorio Emanuele 463 a Palermo della mostra fotografica “Premere (ancora) con forza serena – 100 anni di Danilo Dolci”. Inoltre nell’occasione sarà presentato il libro “Abbiamo appena iniziato ad apprendere” Cento anni di Danilo Dolci a cura di F. Lombardo, e Giulio Pirrotta, Edizioni Ex Libris con immagini tratte dall’archivio fotografico de “L’Ora”. L’intenso momento culturale è introdotto da Margherita Perez, Direttrice della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana “A . Bombace”.

A seguire i saluti di Giovanna Analdi, presidente dell’associazione Cassaro Alto che afferma: “È un’ iniziativa che conferma come il Cassaro Alto con le aziende commerciali associate non si limiti ad evidenziare le criticità presenti sul territorio e a sollecitare costantemente il dovuto intervento delle autorità competenti, ma si impegni attivamente nella promozione qualificata del territorio. Questo appuntamento, che rientra tra le celebrazioni del centenario di Danilo Dolci, prosegue infatti il programma, che si articolerà fino al mese di dicembre in collaborazione con Significa Palermo ETS e d’ intesa con il Comune di Palermo” e di Carlo Guidotti della Ex Libris.

Intervengono altresì Amico Dolci, figlio del sociologo e attivista, Pino Lombardo, storico collaboratore di Danilo Dolci, gli autori del libro Francesco Lombardo e Giulio Pirrotta, che afferma anche in qualità di Presidente Significa Palermo ETS: “L’ importanza del supporto alle organizzazioni di base che mirano allo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle risorse che il territorio offre, sono due principi di riferimento contenuti nel pensiero e nell’ opera di Danilo Dolci che Significa Palermo ETS con l’ esposizione delle immagini e con la pubblicazione del libro intende promuovere come metodo per la città comunità di Palermo”. A seguire interverrà Vito Impellizzeri, Preside della Facoltà teologica che è l’autore della postfazione del libro. Modera l’incontro Giuseppe Scuderi (anch’egli tra gli autori).

Il progetto è realizzato come iniziativa direttamente promossa dall’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana tra le attività collegate a La Via dei Librai 2024 e rientra nel programma di appuntamenti promossi dall’associazione Cassaro alto per quest’anno.

Luogo: Biblioteca Centrale della Regione Siciliana “A . Bombace, via Vittorio Emanuele, 463, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.