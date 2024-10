Siracusa – “GUARDIAMOCI DENTRO. Gli stereotipi, questi invisibili” è il tema della conferenza che avrà luogo lunedì 4 Novembre 2024, dalle ore 9.30 alle 12.00 presso l’Azienda Agricola Pupillo in C.da Targia a Siracusa.

L’evento si inserisce nel ricco programma di iniziative portate avanti dalla Fondazione UNA NESSUNA CENTOMILA a supporto dell’azione messa in campo quotidianamente dai centri antiviolenza di tutto il Paese, non soltanto in aiuto delle donne vittime di violenza ma per affrontare e contrastare il fenomeno dal punto di vista culturale. Per fare questo la Fondazione UNC ha costituito un vero e proprio gruppo di lavoro, formato da artiste ed artisti sensibili al tema, avviando con successo una massiccia campagna mediatica attraverso concerti e spettacoli, molti dei quali hanno toccato quest’estate anche la città di Siracusa.

Dalla proficua collaborazione tra il Cav. Ipazia e la Fondazione UNC, scaturisce il doppio evento di lunedì 4 ottobre a Siracusa che si inserisce a pieno titolo all’interno del calendario nazionale di UNC, proponendo al mattino un convegno/confronto su stereotipi e cambiamento culturale, al quale prenderanno parte tra le altre la magistrata Paola Di Nicola Travaglini, consigliera di Cassazione e la vicepresidente della Fondazione UNC Lella Palladino.

Ad introdurre l’incontro la presidente del Cav. Ipazia, avv. Daniela La Runa che presenterà ufficialmente il “37° Corso di Formazione per operatrici specializzate del centro antiviolenza”.

L’evento proseguirà nel pomeriggio, a partire dalle ore 16 al Teatro Vasquez, ad ingresso libero con la rappresentazione dello spettacolo di e con Cinzia Spanò “Tutto quello che volevo – Storia di una sentenza”.

In scena il monologo, tratto dallo spettacolo prodotto dal Teatro dell’Elfo che rievoca la storia di due giovani, di 14 e 15 anni all’epoca dei fatti, frequentanti uno dei licei migliori della capitale, che si prostituivano dopo la scuola in un appartamento di viale Parioli. Sul caso giudiziario che ne scaturì fu chiamata a pronunciarsi la giudice Paola Di Nicola, la cui sentenza fece epoca.

Programma della giornata

MATTINA dalle ore 9 alle 12 – Introduce e coordina: Avv.ta Marilena Del Vecchio – Referente Centro Antiviolenza Ipazia presso la Fondazione Una Nessuna Centomila.

Interventi:

– Avv.ta Daniela La Runa, Presidente Centro Antiviolenza Ipazia

“37° Corso di Formazione per operatrici specializzate del centro antiviolenza. Fare la differenza.”

– Dott.ssa Paola Di Nicola Travaglini,

“Gli stereotipi questi invisibili”

– Dott.ssa Lella Palladino, vicepresidente UNA NESSUNA CENTOMILA.

“Le dimensioni profonde della riproduzione culturale”



POMERIGGIO

Ore 16.00 | 18.00 EPlanet Vasquez – V. Filisto,17 Siracusa

Spettacolo teatrale: TUTTO QUELLO CHE VOLEVO. STORIA DI UNA SENTENZA di e con Cinzia Spanò.





Luogo: Siracusa

