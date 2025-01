PALERMO 15 GEN – La comunità dello Sperone si arricchisce di una nuova infrastruttura, frutto dell’impegno congiunto delle istituzioni locali. Oggi, infatti, dopo oltre 20 anni di attesa, è avvenuta la consegna ufficiale dei lavori di ristrutturazione del Centro Sociale, un luogo fondamentale per il sostegno e la coesione sociale del quartiere.

Presenti alla cerimonia, oltre ai rappresentanti del Comune e della Regione, numerosi cittadini, membri delle associazioni e delle realtà che operano sul territorio. L’intervento di ristrutturazione, che ha visto un investimento complessivo di 1,65 milioni di euro, ha trasformato l’ex struttura in un moderno punto di riferimento per le attività culturali, educative e ricreative, nonché un luogo di incontro e di supporto per le famiglie e i giovani della zona.

“Il Centro Sociale allo Sperone è simbolo di un impegno concreto verso la nostra comunità. Questo intervento non è solo un’opera edilizia, ma rappresenta una risposta alle esigenze di inclusione sociale e partecipazione attiva dei cittadini,” ha dichiarato Giuseppe Piazzese(Lavoriamo per Palermo), Consigliere della Seconda Circoscrizione del Comune di Palermo. “Con questa ristrutturazione, l’Amministrazione intende offrire a tutti i residenti uno spazio sicuro e stimolante, dove poter crescere, imparare, e collaborare per costruire un futuro migliore per il nostro quartiere.”

Il nuovo centro sarà dotato di ampi spazi per attività didattiche, ricreative, di una biblioteca, di sale polifunzionali per eventi e corsi, e di aree dedicate all’associazionismo e al volontariato. Sarà inoltre possibile usufruire di spazi di coworking, destinati ad iniziative imprenditoriali giovanili e a progetti di innovazione sociale.

Il Comune ha ribadito il suo impegno a favorire l’accesso ai servizi e alle opportunità, creando sinergie con le realtà associative, culturali ed educative del territorio. La ristrutturazione del Centro Sociale è solo il primo passo di un ampio programma di riqualificazione urbana che coinvolgerà ulteriori aree del quartiere.

“Vogliamo che lo Sperone non sia solo un luogo dove vivere, ma un quartiere dinamico, inclusivo, e sempre più ricco di opportunità per tutti,” ha concluso Giuseppe Piazzese. “La consegna di questo nuovo spazio è il risultato di un lavoro corale che ha visto l’impegno di tutti i soggetti coinvolti: amministratori, professionisti, e cittadini. È solo l’inizio di un percorso di crescita e di rinnovamento.”

Il Centro Sociale allo Sperone è già pronto ad accogliere i residenti e a diventare un punto di riferimento per l’intera zona.

