Palermo 9 luglio 2026 – E’ stata inaugurata a Cerda una nuova sede della Camera del Lavoro di Cerda con un dopo lavoro edile rivolto agli operai impegnati nelle grandi opere della zona.

Presenti il segretario generale Fillea Cgil Palermo Piero Ceraulo, il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo e tante delegate e delegati. Per l’occasione è stata convocata l’assemblea generale della Fillea. “Un segnale importante, la Fillea ha scelto di aprire questa sede strategica in un territorio dove a breve partirà un’altra grande infrastruttura, il raddoppio ferroviario Fiumefreddo-Lercara, in cui saranno impiegati, tra diretto e indotto, e per parecchio tempo, più di mille lavoratori – spiega il segretario generale Fillea Cgil Palermo Piero Ceraulo – Questo è il primo dopo lavoro edile che inauguriamo. La Fillea vuole stare sempre più vicino ai lavoratori, sia con gli strumenti di tutela individuale, come i servizi e le prestazioni che riconosciamo come Cassa edile, ma anche come presidio di legalità e per costruire politiche di rilancio sul territorio”. “Anche i giovani che spesso scappano da questi territori hanno diritto a restare – aggiunge Ceraulo – Da una parte quindi coniugare l’opportunità di un lavoro che da qui breve darà risposte occupazionali anche lunghe e dall’altra far sentire alle imprese il fiato sul collo della presenza costante del sindacato a fianco dei lavoratori, per garantire il rispetto di norme e controlli. Le condizioni dei lavoratori che rappresentiamo ci preoccupano. La voce degli edili si deve sentire non solo a Palermo ma anche nei territori più lontani e strategici come questo”. La nuova struttura, aperta in contrada Canna, garantirà servizi di tutela individuale e collettiva ai lavoratori edili ma anche attività come corsi di informatizzazione e di lingua, tornei, attività sportive e di svago del dopo lavoro.





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