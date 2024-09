“Oggi, presso l’Assemblea Regionale Siciliana, si è tenuta una cerimonia di grande valore simbolico e morale. Abbiamo voluto commemorare le vittime degli incendi che, nell’estate del 2023, hanno sconvolto la nostra amata Sicilia. Sei vite spezzate che rappresentano un dolore collettivo per tutta la nostra comunità.



Nel corso della cerimonia, abbiamo consegnato targhe commemorative in memoria di Salvatore Cometa, Teresa Monastero, Rita Gaetana Pillitteri, Maria David, Salvatore Albano e Matteo Brandi, cittadini e lavoratori che hanno perso la vita durante quegli eventi tragici. Il loro sacrificio e quello di tutti coloro che hanno perso la vita per gli incendi non deve mai essere dimenticato. A nome dell’Assemblea e di tutti i siciliani, esprimiamo la nostra vicinanza alle loro famiglie.



Desidero inoltre sottolineare il ruolo fondamentale svolto dalle associazioni di volontariato, che ogni giorno lottano con coraggio e dedizione, nell’anonimato contro il flagello degli incendi. A queste donne e uomini va il nostro più sentito ringraziamento. Senza il loro contributo prezioso, le conseguenze di quegli incendi sarebbero state ben più drammatiche.



Il nostro impegno, come istituzioni, è ora quello di rafforzare la prevenzione e la protezione del nostro territorio. Gli incendi, purtroppo, continuano a rappresentare una minaccia per l’inestimabile patrimonio naturale della Sicilia, e la risposta non può essere solo emergenziale, ma deve includere misure preventive e una più ampia consapevolezza da parte di tutti i cittadini.

Oggi ricordiamo il passato, ma con uno sguardo rivolto al futuro. La memoria di queste vittime ci deve spingere a fare sempre di più e meglio per proteggere la nostra terra e le nostre comunità”.

– A dichiararlo in una nota è Vincenzo Figuccia Deputato Questore Assemblea Regionale Siciliana -.



Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.